    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSaab Registered (B) AktievorwärtsNachrichten zu Saab Registered (B)

    Nicht Rheinmetall

    36941 Aufrufe 36941 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rüstungsfirma entwickelt Drohnen-Abwehrsystem – was steckt dahinter?

    Saab erhält einen 226 Millionen Euro Auftrag für ein mobiles Drohnenabwehrsystem, das Schweden vor unbemannten Fluggeräten schützt. Die Auslieferung soll zwischen 2027 und 2028 erfolgen.

    Für Sie zusammengefasst
    Nicht Rheinmetall - Rüstungsfirma entwickelt Drohnen-Abwehrsystem – was steckt dahinter?
    Foto: OpenAI

    Saab hat von der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) einen Auftrag für ein mobiles und modulares System zur Abwehr unbemannter Fluggeräte (C-UAS) erhalten. Das System soll die schwedischen Streitkräfte sowie die zivile Infrastruktur vor Bedrohungen durch Drohnen schützen. Der Auftragswert beträgt rund 2,6 Milliarden SEK (226,2 Millionen Euro), die Auslieferung erfolgt zwischen 2027 und 2028. 

    In Zusammenarbeit mit den schwedischen Streitkräften und FMV entwickelt und implementiert Saab ein fortschrittliches C-UAS-System (modulare, mobile Plattform zur Erkennung und Neutralisierung niedrig fliegender kleiner bis mittelgroßer Drohnen), das einen bewährten, anpassungsfähigen und kosteneffizienten mehrstufigen Schutz gegen moderne Drohnenbedrohungen bietet. Das System wird Schwedens bestehende Luft- und Drohnenabwehr stärken und ergänzen. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Saab!
    Long
    591,29€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 10,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    720,17€
    Basispreis
    0,74
    Ask
    × 8,04
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Es integriert bewährte Sensoren und Effektoren von Saab sowie ausgewählte Technologien von Drittanbietern in eine interoperable Lösung, die sich nahtlos in bestehende Verteidigungssysteme einfügt. Das auf etablierten Komponenten basierende System ist voll einsatzbereit.

    Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Überwachung bei Saab sagte dazu: "Mit dem heutigen Auftrag erwirbt Schweden ein fortschrittliches, mobiles, modulares System zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. Diese Technologie verbessert die Luftraumsicherheit durch die Erkennung, Verfolgung und Abwehr von Bedrohungen durch unbemannte Fluggeräte und lässt sich problemlos in andere Systeme integrieren."

    Saabs C-UAS integriert bewährte Saab-Sensoren und -Effektoren sowie ausgewählte Technologien von Drittanbietern in eine interoperable Lösung, die sich nahtlos in bestehende Verteidigungssysteme integrieren lässt. Das auf etablierten Komponenten basierende System ist voll einsatzbereit.  

    Die Aktie von Saab ist am Donnerstag (15:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 4,46 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 58,78 Euro. 

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 59,26EUR auf Tradegate (02. April 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Nicht Rheinmetall Rüstungsfirma entwickelt Drohnen-Abwehrsystem – was steckt dahinter? Saab erhält einen 226 Millionen Euro Auftrag für ein mobiles Drohnenabwehrsystem, das Schweden vor unbemannten Fluggeräten schützt. Die Auslieferung soll zwischen 2027 und 2028 erfolgen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     