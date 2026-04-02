Rüstungsfirma entwickelt Drohnen-Abwehrsystem – was steckt dahinter?

In Zusammenarbeit mit den schwedischen Streitkräften und FMV entwickelt und implementiert Saab ein fortschrittliches C-UAS-System (modulare, mobile Plattform zur Erkennung und Neutralisierung niedrig fliegender kleiner bis mittelgroßer Drohnen), das einen bewährten, anpassungsfähigen und kosteneffizienten mehrstufigen Schutz gegen moderne Drohnenbedrohungen bietet. Das System wird Schwedens bestehende Luft- und Drohnenabwehr stärken und ergänzen.

Saab hat von der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) einen Auftrag für ein mobiles und modulares System zur Abwehr unbemannter Fluggeräte (C-UAS) erhalten. Das System soll die schwedischen Streitkräfte sowie die zivile Infrastruktur vor Bedrohungen durch Drohnen schützen. Der Auftragswert beträgt rund 2,6 Milliarden SEK (226,2 Millionen Euro), die Auslieferung erfolgt zwischen 2027 und 2028.

Es integriert bewährte Sensoren und Effektoren von Saab sowie ausgewählte Technologien von Drittanbietern in eine interoperable Lösung, die sich nahtlos in bestehende Verteidigungssysteme einfügt. Das auf etablierten Komponenten basierende System ist voll einsatzbereit.

Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Überwachung bei Saab sagte dazu: "Mit dem heutigen Auftrag erwirbt Schweden ein fortschrittliches, mobiles, modulares System zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. Diese Technologie verbessert die Luftraumsicherheit durch die Erkennung, Verfolgung und Abwehr von Bedrohungen durch unbemannte Fluggeräte und lässt sich problemlos in andere Systeme integrieren."

Saabs C-UAS integriert bewährte Saab-Sensoren und -Effektoren sowie ausgewählte Technologien von Drittanbietern in eine interoperable Lösung, die sich nahtlos in bestehende Verteidigungssysteme integrieren lässt. Das auf etablierten Komponenten basierende System ist voll einsatzbereit.

Die Aktie von Saab ist am Donnerstag (15:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 4,46 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 58,78 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Tipp aus der Redaktion Fallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 59,26EUR auf Tradegate (02. April 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.