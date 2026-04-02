Nicht Rheinmetall
Rüstungsfirma entwickelt Drohnen-Abwehrsystem – was steckt dahinter?
Saab erhält einen 226 Millionen Euro Auftrag für ein mobiles Drohnenabwehrsystem, das Schweden vor unbemannten Fluggeräten schützt. Die Auslieferung soll zwischen 2027 und 2028 erfolgen.
- Saab erhält Auftrag über 226,2 Mio. Euro C-UAS
- Lieferung 2027–2028 mobiles modulares C-UAS zum Schutz
- Integriert Saab-Sensoren und Drittanbieter-Technologien
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Saab hat von der schwedischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsmaterial (FMV) einen Auftrag für ein mobiles und modulares System zur Abwehr unbemannter Fluggeräte (C-UAS) erhalten. Das System soll die schwedischen Streitkräfte sowie die zivile Infrastruktur vor Bedrohungen durch Drohnen schützen. Der Auftragswert beträgt rund 2,6 Milliarden SEK (226,2 Millionen Euro), die Auslieferung erfolgt zwischen 2027 und 2028.
In Zusammenarbeit mit den schwedischen Streitkräften und FMV entwickelt und implementiert Saab ein fortschrittliches C-UAS-System (modulare, mobile Plattform zur Erkennung und Neutralisierung niedrig fliegender kleiner bis mittelgroßer Drohnen), das einen bewährten, anpassungsfähigen und kosteneffizienten mehrstufigen Schutz gegen moderne Drohnenbedrohungen bietet. Das System wird Schwedens bestehende Luft- und Drohnenabwehr stärken und ergänzen.
Es integriert bewährte Sensoren und Effektoren von Saab sowie ausgewählte Technologien von Drittanbietern in eine interoperable Lösung, die sich nahtlos in bestehende Verteidigungssysteme einfügt. Das auf etablierten Komponenten basierende System ist voll einsatzbereit.
Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Überwachung bei Saab sagte dazu: "Mit dem heutigen Auftrag erwirbt Schweden ein fortschrittliches, mobiles, modulares System zur Abwehr unbemannter Fluggeräte. Diese Technologie verbessert die Luftraumsicherheit durch die Erkennung, Verfolgung und Abwehr von Bedrohungen durch unbemannte Fluggeräte und lässt sich problemlos in andere Systeme integrieren."
Saabs C-UAS integriert bewährte Saab-Sensoren und -Effektoren sowie ausgewählte Technologien von Drittanbietern in eine interoperable Lösung, die sich nahtlos in bestehende Verteidigungssysteme integrieren lässt. Das auf etablierten Komponenten basierende System ist voll einsatzbereit.
Die Aktie von Saab ist am Donnerstag (15:30 Uhr, MESZ) auf Tradegate 4,46 Prozent im Minus. Ein Anteilschein kostet 58,78 Euro.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,60 % und einem Kurs von 59,26EUR auf Tradegate (02. April 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.