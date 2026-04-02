Mega-Joint-Venture: Europas Energie-Riese greift in Asien an

Das Gemeinschaftsunternehmen soll als zentrale Plattform dienen. Es entwickelt und betreibt künftig Onshore-Projekte für Solarenergie, Windkraft und Batteriespeicher. Die Aktivitäten erstrecken sich über neun Länder, darunter Aserbaidschan, Südkorea, Indonesien und Japan.

Der französische Energiekonzern TotalEnergies und die staatliche Abu-Dhabi-Gesellschaft Masdar bündeln ihre Kräfte, wie das Wall Street Journal berichtet. Beide Unternehmen gründen ein Joint Venture im Wert von 2,2 Milliarden US-Dollar. Ziel ist der Ausbau erneuerbarer Energien in Asien.

Klare Aufteilung, große Ziele

Beide Partner halten jeweils 50 Prozent an dem neuen Unternehmen mit Sitz in Abu Dhabi. Rund 200 Mitarbeiter wechseln in die neue Struktur. Das Management steht noch nicht fest.

Das Portfolio umfasst bereits Anlagen mit einer Leistung von drei Gigawatt. Weitere sechs Gigawatt sollen bis 2030 ans Netz gehen. Beide Konzerne bringen Vermögenswerte in ähnlicher Größenordnung ein.

Strategischer Schulterschluss

TotalEnergies-Chef Patrick Pouyanné sieht klare Vorteile in der Kooperation. "[Die Partnerschaft] ermöglicht es uns, die Stärken unserer beiden Unternehmen zu bündeln, um uns eine bedeutende Position in diesen Märkten zu sichern und mehr Wert zu schaffen, als wenn wir alleine handeln würden", erklärte er.

Auch Masdar setzt auf Wachstum. Der Vorsitzende Sultan Al Jaber betont die strategische Bedeutung der Region. "Asien wird in diesem Jahrzehnt der Haupttreiber des weltweiten Wachstums der Stromnachfrage sein", sagte er. Die Kooperation werde helfen, den Ausbau zu beschleunigen.

Fokus auf den Boommarkt

Masdar verfolgt ehrgeizige Ziele. Das Unternehmen strebt eine Gesamtkapazität von 100 Gigawatt bis 2030 an. Das Joint Venture gilt als zentraler Baustein dieser Strategie.

Die Allianz zeigt, wie stark der Wettbewerb um erneuerbare Energien in Asien zunimmt. Internationale Konzerne positionieren sich frühzeitig, um vom erwarteten Nachfrageboom zu profitieren.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,38 % und einem Kurs von 79,91EUR auf Tradegate (02. April 2026, 11:37 Uhr) gehandelt.

Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen! Jetzt Report kostenlos herunterladen!