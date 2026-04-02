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    Im Schnitt 2,327 Euro

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    Deutschland: Diesel donnert auf neues Allzeithoch – Teurer als 2022!

    Wegen des Iran-Krieges hat der Dieselpreis in Deutschland ein neues Allzeithoch erreicht. Die Einführung des sogenannten Österreich-Modells – nur einmal am Tag dürfen Tankstellen erhöhen – ändert daran nichts.

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    Im Schnitt 2,327 Euro - Deutschland: Diesel donnert auf neues Allzeithoch – Teurer als 2022!
    Foto: Ferdinand Hammer - wallstreetONLINE

    Der Dieselpreis in Deutschland hat ein neues Allzeithoch erreicht. Laut dem ADAC kostete ein Liter Diesel am Mittwoch im bundesweiten Tagesdurchschnitt 2,327 Euro. Das sind 0,6 Cent über dem bisherigen Rekord, der im März 2022 erreicht wurde.

    Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich ebenfalls massiv und erreichte mit einem durchschnittlichen Preis von 2,129 Euro je Liter den höchsten Stand des Jahres.

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    Eine Entspannung bei den Spritpreisen ist bislang nicht in Sicht. Im Gegenteil: Der Ölpreis war nach Trumps Rede an die Nation am Mittwochabend nochmals deutlich gestiegen. Der US-Präsident hatte zwar ein baldiges Ende des Iran-Kriegs versprochen. Bis zum Erreichen der Kriegsziele werde es allerdings noch heftige Angriffe geben und das könnte noch einige Wochen dauern: "Wir werden sie in den nächsten zwei bis drei Wochen extrem hart treffen. Wir werden sie zurück in die Steinzeit versetzen, wo sie hingehören."

    Österreich-Modell jetzt auch in Deuschland

    Seit dem 1. April gilt hierzulande das sogenannte Österreich-Modell: Spritpreise dürfen nur einmal täglich um 12 Uhr steigen, aber jederzeit gesenkt werden. Der günstigste Zeitpunkt zum Tanken ist nun vor Mittag. Allerdings zeigt sich, dass die Regelung das hohe Preisniveau nicht senkt. Stattdessen könnten Konzerne vorsorglich steigende Ölpreise einpreisen. Verstöße gegen die Regelung können mit Bußgeldern bis zu 100.000 Euro geahndet werden, und das Bundeskartellamt erhält erweiterte Befugnisse gegen überhöhte Preise.

    Steigende Spritpreise können erhebliche Auswirkungen auf die Wirtschaft und Börse haben, da sie die Betriebskosten vieler Unternehmen erhöhen und somit ihre Gewinnmargen belasten. Besonders betroffen sind energieintensive Sektoren wie Transport und Logistik, aber auch Konsumgüterunternehmen könnten unter den höheren Preisen leiden, da die Kaufkraft der Verbraucher sinkt. 

    Der Dieselpreis an den Börse liegt derzeit 1,68 Prozent im Plus. Eine Tonne Diesel kostet aktuell 1.328,08 US-Dollar (Stand: 12:58 Uhr MESZ). 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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