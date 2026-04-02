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    Q1-Schock an der Wall Street

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    Diese Gewinner überraschen, diese Shorts brennen

    Die Wall Street hat das schwächste erste Quartal seit 2022 hinter sich. Während Energieaktien explodieren, geraten Tech, Künstliche Intelligenz und Hedgefonds-Favoriten unter Druck. Was jetzt auf Anleger zukommt.

    Für Sie zusammengefasst
    Q1-Schock an der Wall Street - Diese Gewinner überraschen, diese Shorts brennen
    Foto: Seth Wenig - AP

    Belastet wurden die Märkte vor allem von den Sorgen über den Krieg im Iran, steigenden Energiepreisen und neuen Zweifeln am Ertrag der milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz.

    Gewinner waren vor allem Energie-, Rohstoff- und defensive Titel, weil Anleger auf steigende Ölpreise und robustere Geschäftsmodelle setzten. Der Energiesektor legte im Quartal um rund 37 Prozent zu. Dagegen gerieten ausgerechnet jene Bereiche unter Druck, die zuvor den Markt getragen hatten. Besonders schwach liefen Finanzwerte, zyklische Konsumtitel und Technologiewerte.

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    Bei den Einzelwerten ragten vor allem SanDisk, Lumentum, LyondellBasell, Dow und APA nach oben heraus. SanDisk gewann im Quartal 167,6 Prozent, Lumentum 90,6 Prozent. Auf der Verliererseite standen unter anderem AppLovin, Trade Desk, CoStar Group und Workday. Diese Titel litten besonders stark unter der Rotation aus teuren Wachstumswerten und unter der Nervosität im Softwaresektor.

    Im Zentrum des Ausverkaufs standen erneut die großen Wachstumswerte. Reuters zufolge gaben alle Titel der sogenannten Magnificent Seven im Quartal nach, wobei Microsoft und Tesla sogar mehr als 20 Prozent verloren. Dahinter steckt die wachsende Skepsis vieler Investoren, ob sich die gewaltigen Ausgaben für künstliche Intelligenz schnell genug in Umsatz und Gewinn niederschlagen.

    Parallel dazu richtet sich der Blick vieler Profis auf Leerverkäufe. Einer Übersicht der Bank of America zufolge, ist Moderna unter Hedgefonds derzeit die am stärksten leerverkaufte Aktie im S&P 500. Dahinter folgen Brown-Forman und Fox. Auch Omnicom, Skyworks Solutions, Super Micro Computer und Charter Communications stehen weit oben auf der Liste. Das zeigt, wie misstrauisch institutionelle Anleger nach diesem ersten Quartal inzwischen geworden sind.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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