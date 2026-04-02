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    Deutsche Telekom Aktie sackt ab - 02.04.2026

    Am 02.04.2026 ist die Deutsche Telekom Aktie, bisher, um -6,00 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Telekom Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Telekom Aktie sackt ab - 02.04.2026
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Die Deutsche Telekom ist ein führender europäischer Telekommunikationskonzern (Marke u.a. Telekom, T‑Mobile). Kerngeschäft: Mobilfunk, Festnetz, Internet, TV, Cloud- und IT-Dienste für Privat- und Geschäftskunden. Starke Marktstellung in Deutschland, USA (T‑Mobile US) und Europa. Wichtige Konkurrenten: Vodafone, Telefónica, Orange, AT&T, Verizon. Stärken: Skalenvorteile, 5G-Ausbau, integrierte Netzinfrastruktur.

    Deutsche Telekom aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.04.2026

    Mit einer Performance von -6,00 % musste die Deutsche Telekom Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Deutsche Telekom Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,00 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Obwohl die Deutsche Telekom Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +10,77 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um -6,97 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Deutsche Telekom +10,77 % gewonnen.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,72 % geändert.

    Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,97 %
    1 Monat -11,14 %
    3 Monate +10,77 %
    1 Jahr -10,99 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Telekom Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Perspektiven der Deutsche Telekom-Aktie. Sichtweisen sprechen von moderatem Upside, Ziel 33,50 € oder 34–36 €, 40 € gilt als optimistiche Spielerei. Treiber sind stabiler Umsatz, steigende Datenmengen, geringere Investitionen, freier Cashflow, Dividenden- und Buyback-Potenzial. Morgan Stanley sieht Sector-Upgrade; Fokus liegt auf HV- und Zahlenverlauf.

    Zur Deutsche Telekom Diskussion

    Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 150,09 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,22 %. ORANGE notiert im Plus, mit +0,94 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,35 %. Telefonica legt um +0,39 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +0,34 %.

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    Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Telekom

    -3,92 %
    -6,97 %
    -11,14 %
    +10,77 %
    -10,99 %
    +36,94 %
    +82,26 %
    +97,88 %
    +94,53 %
    ISIN:DE0005557508WKN:555750



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