InTiCa Systems SE: Vorläufige Zahlen 2025 & Prognose bestätigt
Trotz leicht rückläufigem Konzernumsatz und belasteter Profitabilität zeigt das Segment Mobility Wachstum, während das Unternehmen vorsichtig in ein unsicheres Jahr 2026 startet.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Der Konzernumsatz für 2025 beträgt ca. 68,5 Mio. EUR, was einen Rückgang im Vergleich zu 70,6 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
- Das Segment Mobility verzeichnete einen leichten Aufwärtstrend und steigerte den Umsatz um 10,9% auf 61,2 Mio. EUR.
- Das EBIT ist mit -1,5 Mio. EUR negativ, eine Verschlechterung im Vergleich zu -0,6 Mio. EUR im Jahr 2024.
- Der Auftragsbestand zum Jahresende liegt bei 80,3 Mio. EUR, leicht höher als im Vorjahr (77,3 Mio. EUR).
- Die Profitabilität hat sich durch den Umsatzrückgang verschlechtert, das EBITDA beträgt ca. 5,0 Mio. EUR mit einer Marge von 7,3%.
- Das wirtschaftliche Umfeld ist unsicher, der Start ins Jahr 2026 verläuft verhalten, eine detaillierte Prognose folgt im Geschäftsbericht am 30. April 2026.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9225EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,92 % im
Plus.
+0,13 %
-6,61 %
-9,54 %
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