AstraZeneca überrascht mit Durchbruch bei Leberkrebs-Therapie

Die Kombination schnitt dabei klar besser ab als die alleinige Standardbehandlung mittels transarterieller Chemoembolisation, kurz TACE. Das Unternehmen spricht von einem statistisch signifikanten und klinisch relevanten Vorteil.

Der Pharmakonzern AstraZeneca meldet einen wichtigen Fortschritt in der Behandlung von Leberkrebs. In der Phase-III-Studie EMERALD-3 verlängerte eine Kombination aus den Immuntherapien Imfinzi und Imjudo, dem Wirkstoff Lenvatinib sowie einer gezielten Chemoembolisation signifikant die progressionsfreie Überlebenszeit.

Auch beim Gesamtüberleben zeigt sich ein positiver Trend. Zwar ist die Auswertung noch nicht final, doch die Daten deuten darauf hin, dass Patienten von der Kombination langfristig profitieren könnten. Die Studie läuft weiter, um diese Ergebnisse zu bestätigen.

Große Marktrelevanz

Leberkrebs gilt als einer der tödlichsten Tumorarten weltweit. Allein 2026 kommen laut Unternehmensangaben mehr als 200.000 Patienten für eine Embolisation infrage. Dennoch schreitet die Krankheit bei den meisten Betroffenen innerhalb von 6 bis 10 Monaten weiter fort oder kehrt zurück.

Hier setzt die neue Therapie an. Sie kombiniert erstmals eine duale Immuntherapie frühzeitig mit der lokalen Standardbehandlung.

Experten sehen Fortschritt

Studienleiter Ghassan Abou-Alfa betont die Bedeutung der Ergebnisse: "Die duale Immuntherapie mit Durvalumab und Tremelimumab im Rahmen des STRIDE-Schemas stellt einen bedeutenden Fortschritt für Patienten mit für eine Embolisation in Frage kommendem Leberkrebs dar, denen derzeit systemische Behandlungsoptionen fehlen, um ein Fortschreiten oder Wiederauftreten ihrer Erkrankung zu verhindern, und die eine Tendenz zu einer verbesserten Überlebensrate aufweisen." Der Ansatz könne das Risiko eines Fortschreitens der Krankheit deutlich senken.

Auch AstraZeneca zeigt sich optimistisch. Susan Galbraith, Leiterin der Onkologie-Forschung, erklärt: "EMERALD-3 zeigt nun, dass eine frühere Einleitung der dualen Immuntherapie nach dem STRIDE-Schema in Kombination mit TACE und Lenvatinib die Behandlungsergebnisse bei Leberkrebs im Frühstadium weiter verbessern kann."

Nächste Schritte laufen

Die Sicherheitsdaten entsprechen laut Unternehmen den bekannten Profilen der eingesetzten Medikamente. Neue Risiken seien nicht aufgetreten.

AstraZeneca will die Ergebnisse nun auf medizinischen Fachkongressen präsentieren und mit Zulassungsbehörden weltweit besprechen. Finale Daten zum Gesamtüberleben stehen noch aus, könnten aber entscheidend für eine künftige Zulassung sein.

Für den Konzern wäre dies ein weiterer Schritt, seine Position im lukrativen Markt für Krebsimmuntherapien auszubauen.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 172,2EUR auf Tradegate (02. April 2026, 12:50 Uhr) gehandelt.