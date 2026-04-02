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    Kion Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 02.04.2026

    Am 02.04.2026 ist die Kion Group Aktie, bisher, um -6,60 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Kion Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Kion Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 02.04.2026
    Foto: Arne Dedert - dpa

    Kion Group ist ein globaler Marktführer in der Herstellung von Gabelstaplern und Lagertechnik, bekannt für innovative Automatisierungslösungen. Mit einer starken Präsenz in Europa konkurriert Kion mit Unternehmen wie Toyota Material Handling und Jungheinrich. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die breite Produktpalette und fortschrittliche Technologien im Bereich der Intralogistik.

    Kion Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.04.2026

    Die Kion Group Aktie ist bisher um -6,60 % auf 42,91 gefallen. Das sind -3,03  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,39 %, geht es heute bei der Kion Group Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Kion Group Verluste von -33,67 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Kion Group Aktie damit um -5,22 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,91 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Kion Group auf -33,67 %.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,50 % geändert.

    Kion Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,22 %
    1 Monat -20,91 %
    3 Monate -33,67 %
    1 Jahr +18,76 %

    Informationen zur Kion Group Aktie

    Es gibt 131 Mio. Kion Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,67 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Jungheinrich und Co.

    Jungheinrich, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,03 %.

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    Ob die Kion Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kion Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kion Group

    -8,34 %
    -8,19 %
    -20,91 %
    -33,67 %
    +18,76 %
    +26,60 %
    -47,49 %
    -10,25 %
    +55,96 %
    ISIN:DE000KGX8881WKN:KGX888



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    Markt Bote
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