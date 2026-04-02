Bärenattacke Gold fällt auf 4.621,48 USD

wallstreetONLINE-Forum: Das aktuelle Gold-Sentiment ist gemischt. Kurzfristig zeigen sich volatile Tage und Abwärtsmomente (Beitrag 12; Gold down); einzelne Posts berichten aber auch von einem Tagesanstieg (ca. +140$). Langfristig dominieren bullische Ziele: 3300 als Zwischenschritt, 5000 als ATH; politische Einflüsse durch Hormus/Iran-Krieg könnten Rückenwind geben. Anleger setzen auf 12–18 Monate Halten.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.963,00USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.621,48USD ein Wert von 2.354,29USD geworden – ein Gewinn von +135,43 %.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.