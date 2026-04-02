Silberpreis stürzt ab -5,51 % auf 70,94 USD

Gemischtes Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum: geopolitische Entwicklungen dominieren die Diskus­sion, technisches Umfeld weist auf einen Ausbruch aus dem Downtrend (Beitrag 14); London-Silber-Spot wird als Referenz verlinkt. Ein konkreter 14-Tage-Kurswert fehlt. Fundamentale Aussagen bleiben vorsichtig; keine einheitliche Richtung erkennbar. Quelle: wallstreetONLINE.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 1.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,34952USD. Heute notiert Silber bei 70,94USD. Ihr Einsatz wäre nun 3.038,05USD wert – ein Zuwachs von +203,80 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.