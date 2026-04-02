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    Euro Stoxx vor der Wende?

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    Energie-Schock in Europa: Wo Anleger jetzt trotzdem Chancen wittern

    Der Euro Stoxx ringt mit dem Tief, während der Energie-Schock Europas Wachstum belastet. Warum ausgerechnet Banken, Grundstoffe und Technologie jetzt wieder in den Fokus rücken.

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    Euro Stoxx vor der Wende? - Energie-Schock in Europa: Wo Anleger jetzt trotzdem Chancen wittern
    Foto: Philipp von Ditfurth - dpa

    Nach dem Rückschlag im Euro Stoxx 600 sieht die DZ Bank erste Chancen auf eine Stabilisierung. Analyst Stephen Schneider verweist darauf, dass der Index Ende März bei gut 570 Punkten ein neues Jahrestief markierte, dort aber auf eine wichtige Unterstützungszone traf.

    Hinzu kam die Hoffnung auf ein mögliches Ende des Iran-Kriegs. Eine Bodenbildung sei deshalb durchaus möglich, auch wenn noch offen sei, ob der Markt die jüngsten Verluste schnell aufholen kann.

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    STOXX Europe 600 EUR (Price)

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    ISIN:EU0009658202WKN:965820

    Branchen zeigen klares Bild

    Defensive Bereiche wie Energie und Versorger hielten sich zuletzt besonders stark. Auch Grundstoffwerte blieben weit oben. Dagegen gerieten Autoaktien, Luxusgüter und Medien deutlich unter Druck. Schneider hält trotz dieser Entwicklung an einem offensiveren Ansatz fest. Historisch hätten in steigenden Märkten eher Branchen mit höherem Risiko die Nase vorn.

    Grundstoffaktien wirken nach Einschätzung des Analysten günstig bewertet und könnten als Frühindikator für eine konjunkturelle Erholung dienen. Auch Banken bleiben gefragt. Schneider verweist auf steigende Gewinnerwartungen, attraktive Dividendenrenditen und eine im historischen Vergleich niedrige Bewertung.

    Technologiewerte sieht die DZ Bank ebenfalls wieder im Kreis der Favoriten. Der Sektor war zuletzt auch wegen der schwachen Entwicklung von Schwergewichten wie SAP belastet worden. Dennoch bleibe das strukturelle Wachstumsargument intakt.

    Die Erwartungen an künstliche Intelligenz, Halbleiter und Ausrüster seien zwar kurzfristig in den Hintergrund gerückt, würden die Branche aber weiter prägen. Schneider macht zugleich klar, dass die Unternehmen nun liefern müssten, damit sich die angedeutete Trendwende bei der relativen Stärke verfestigt.

    Die größere Gefahr für Europa kommt laut Katharine Neiss von PGIM weiter vom Energiemarkt. Europas Wachstumsstrategie stütze sich auf Verteidigung, Infrastruktur und Reindustrialisierung. Genau diese Bereiche seien aber besonders energieintensiv. Höhere und schwankende Energiepreise träfen damit ausgerechnet die Sektoren, auf die die Politik für neuen Schwung gesetzt habe.

    Neiss warnt deshalb vor einem klassischen Angebotsschock. Steigende Energiekosten belasteten Haushalte und Unternehmen und dürften die Konjunktur stärker treffen als die Inflation. Die Europäische Zentralbank habe ihre Wachstumsprognose für 2026 bereits gesenkt. Besonders verwundbar sei Italien, weil das Land stark von Flüssigerdgas-Importen abhänge und zugleich eine energieintensive Industrie habe.

    Doppelter Druck auf Europa

    Neben höheren Energiehilfen wachsen auch die Anforderungen an die Verteidigungsausgaben. Ohne eine gemeinsame fiskalische Antwort dürften diese Belastungen schwer aufzufangen sein. Für Anleger bleiben Energiepreise, Konjunktursorgen und die Rotation zwischen den Branchen damit die entscheidenden Themen.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
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