Börsen Update Europa - 02.04. - TecDAX schwach -3,05 %

Der MDAX steht bei 28.447,13 PKT und verliert bisher -2,90 %. Top-Werte: K+S +4,27 %, Lanxess +1,54 %, Evonik Industries +0,95 % Flop-Werte: Kion Group -7,31 %, Jungheinrich -5,86 %, Salzgitter -5,34 %

Der DAX bewegt sich bei 22.716,79 PKT und fällt um -2,52 %. Top-Werte: Brenntag +0,77 %, Deutsche Boerse +0,06 %, Münchener Rück -0,02 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,16 %, Infineon Technologies -5,84 %, Siemens Energy -5,24 %

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:49) bei 3.380,70 PKT und fällt um -3,05 %.

Top-Werte: CANCOM SE +1,42 %, Evotec +0,53 %, HENSOLDT +0,09 %

Flop-Werte: SUESS MicroTec -6,23 %, Deutsche Telekom -6,16 %, Infineon Technologies -5,84 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:47) bei 5.599,50 PKT und fällt um -2,32 %.

Top-Werte: ENI +3,60 %, TotalEnergies +2,46 %, DANONE +0,92 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -6,16 %, Infineon Technologies -5,84 %, Siemens Energy -5,24 %

Der ATX bewegt sich bei 5.390,33 PKT und fällt um -1,71 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,75 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +2,16 %, OMV +1,93 %

Flop-Werte: Wienerberger -3,64 %, voestalpine -3,64 %, PORR -3,59 %

Der SMI bewegt sich bei 12.893,66 PKT und fällt um -1,12 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +0,16 %, Nestle -0,01 %, Kuehne + Nagel International -0,22 %

Flop-Werte: Holcim -2,97 %, Logitech International -2,63 %, ABB -2,50 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 7.879,02 PKT und fällt um -1,39 %.

Top-Werte: TotalEnergies +2,46 %, ORANGE +0,94 %, DANONE +0,92 %

Flop-Werte: ArcelorMittal -4,58 %, Schneider Electric -4,52 %, STMicroelectronics -4,46 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.961,03 PKT und verliert bisher -1,38 %.

Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,02 %, Securitas Shs(B) -0,03 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,11 %

Flop-Werte: SKF (B) -4,02 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -3,32 %, Volvo Registered (B) -2,85 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.200,00 PKT und gewinnt bisher +0,39 %.

Top-Werte: Public Power +1,69 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,59 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +0,87 %

Flop-Werte: Jumbo -5,17 %, Viohalco -3,18 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -3,17 %