Lumentum Holdings Aktie verliert signifikant - 02.04.2026

Die Lumentum Holdings Aktie ist bisher um -6,39 % auf 618,30€ gefallen. Das sind -42,20 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,64 %, geht es heute bei der Lumentum Holdings Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Lumentum Holdings-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +95,47 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -5,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,63 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Lumentum Holdings eine positive Entwicklung von +95,47 % erlebt.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,58 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,12 % 1 Monat +7,63 % 3 Monate +95,47 % 1 Jahr +971,40 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Es gibt 71 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,23 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Broadcom und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,82 %. Broadcom notiert im Minus, mit -2,42 %.

Lumentum Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lumentum Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.