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    Trump lässt Edelmetalle beben 

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    Goldpreis wankt, Silber taumelt: Warum clevere Anleger jetzt Chancen wittern

    Einmal mehr ließ US-Präsident Trump die Märkte – und hier vor allem die Edelmetalle – beben. Seine mit Spannung erwartete Rede stiftete die befürchtete Unruhe. Die Finanzmärkte reagierten entsprechend.  

    Für Sie zusammengefasst
    Trump lässt Edelmetalle beben  - Goldpreis wankt, Silber taumelt: Warum clevere Anleger jetzt Chancen wittern
    Foto: adobe.stock.com

    Gold und Silber runter, Anleiherenditen und Ölpreise rauf

    Nicht nur der Dax reagierte äußerst verschnupft auf die Rede Trumps. Der Goldpreis kam ebenso deutlich zurück. Silber reagierte noch deutlicher auf die Rede und brach kurzzeitig ein. Es gab natürlich auch Gewinner. So schossen die Preise für Brent Öl und WTI Öl nach oben. Auch die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen reagierten mit einer kräftigen Erholung auf Trump. Wie ist die Lage nun einzuordnen?

    Nur die Ruhe - Für Gold und Silber hat sich noch nichts geändert

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    Trotz der knackigen Preisrückgänge hat sich für Gold und Silber nichts geändert. Die Situation ist angespannt, dennoch ist noch immer davon auszugehen, dass Gold bei 4.100 US-Dollar und Silber bei 61 US-Dollar ihre Korrekturtiefs bereits gesehen haben. Sollte der Goldpreis aber noch einmal unter 4.100 / 4.000 US-Dollar oder der Silberpreis unter 61 / 60 US-Dollar fallen, ist Obacht geboten.

    Warum clevere Anleger jetzt Chancen wittern

    Insbesondere meinungsstarke antizyklisch agierende Anleger und Investoren verfolgen die aktuelle Situation sehr aufmerksam. Nach der beeindruckenden Kursrallye führte die Korrektur der Gold- und Silberpreise bei Produzentenaktien zu crashartigen Kursreaktionen. Auch die Top-Unternehmen des Sektors, wie Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines oder Pan American Silver, konnten sich der Korrektur nicht entziehen. Mitunter ging es in der zweiten Reihe noch ruppiger zu. Zuletzt wurde an dieser Stelle der auf Afrika spezialisierte Goldproduzent Endeavour Mining ausführlich thematisiert. Mit Coeur Mining rückt heute ein Gold-Silberproduzent in den Fokus, der zuletzt eine entscheidende Weichenstellung vollzog und das Portfolio durch die Übernahme von New  Gold um Kupfer ergänzte. Kupfer konnte kürzlich ein Preisbeben abwenden. Trotz Risiken auf der Unterseite verspricht Kupfer auf lange Sicht enormes Potenzial. Und so könnte sich die Übernahme von New Gold für Coeur Mining langfristig als „Goldgrube“ erweisen. 

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    Coeur Mining vollzieht Übernahme von New Gold und aktualisiert Prognose 2026

    Die Übernahme von New Gold ist mittlerweile in trockenen Tüchern. Bereits im November 2025 unterbreitete Coeur Mining ein entsprechendes Angebot. Per 20. März wurde nunmehr die Übernahme vollständig vollzogen. Coeur Mining erwartet für 2026 jetzt eine Produktion in Höhe von 680.000 bis 815.000 Unzen Gold, 18,7 Mio. bis 21,9 Mio. Unzen Silber sowie 50 Mio. bis 65 Mio. lbs Kupfer. Die beiden ehemaligen New Gold-Minen New Afton und Rainy River werden entsprechend in diesem Jahr nur neun Monate zur Gesamtproduktion beitragen. Coeur Mining gab zudem ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 750 Mio. US-Dollar bekannt. Der Einfluss der Nachricht auf den Aktienkurs blieb jedoch begrenzt.

    Aus charttechnischer Sicht macht Coeur Mining einen überaus spannenden Eindruck. Der Chart wird von einem markanten Doppeltop dominiert, das zuletzt im Kursbereich von 27,5 US-Dollar ausgebildet wurde. Die zentrale Unterstützung 15 US-Dollar / 13,8 US-Dollar geriet bereits in Sichtweite. Die zuletzt zu beobachtende Erholung sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein erhebliches Risiko besteht, dass es noch einmal zu einem „richtigen“ Test der Unterstützungszone kommen wird. Spätestens dann sollten antizyklisch agierende Investoren ganz genau hinsehen. 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
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