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    Solid-State-Transformatoren

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    KI-Hunger verändert die Stromwelt: Hier entsteht ein neuer Milliarden-Markt

    KI-Rechenzentren brauchen mehr Strom und eine völlig neue Art, ihn zu verteilen. Solid-State-Transformatoren könnten einen Jahrhundertstandard ablösen. Was das für Siemens, ABB und Co. bedeutet.

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    Solid-State-Transformatoren - KI-Hunger verändert die Stromwelt: Hier entsteht ein neuer Milliarden-Markt
    Foto: OpenAI

    3 Milliarden US-Dollar bis 2030 – so groß könnte allein der US-Markt für eine Transformatortechnologie werden, die bislang kaum jemand kennt: Solid-State-Transformatoren (SST). Das ist das Kernergebnis einer aktuellen Analyse von Bernstein, die dem wachsenden KI-Hunger nach Strom eine neue Dimension gibt. 

    Denn die explodierenden Anforderungen moderner Rechenzentren machen herkömmliche Stromverteilungssysteme zunehmend untauglich – und könnten genau jene Technologie aus der Nische holen, die Ingenieure seit Jahrzehnten als heiligen Gral der Energiesysteme bezeichnen.

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    Der Hintergrund: KI-Beschleuniger wie Nvidias kommende Chip-Plattformen Rubin Ultra und Feynman werden Rack-Leistungsdichten von 600 bis 1.000 Kilowatt erfordern – ein Vielfaches des heutigen Industriestandards von rund 50 Kilowatt pro Rack. Die klassische Wechselstromverteilung mit 48 Volt Gleichspannung an den Servern sei damit schlicht nicht mehr machbar, betonen Experten von Schneider Electric. Das Ziel: 800-Volt-Gleichstromarchitekturen, die ohne konventionelle Transformatoren auskommen. SSTs sind dafür der Schlüssel.

    Anders als ihre hundert Jahre alten Vorgänger aus Kupfer und Eisen arbeiten Solid-State-Transformatoren mit Halbleitern – konkret mit Siliziumkarbid-Bauteilen, die mit Frequenzen von bis zu 100.000 Hertz schalten. Das macht sie um ein Vielfaches kompakter und erlaubt eine direkte Umwandlung von Mittelspannungs-Wechselstrom in 800-Volt-Gleichstrom in einem einzigen Schritt.

    Der Wirkungsgrad des Gesamtsystems steigt laut Bernstein-Analyse dabei auf 97 bis 98 Prozent – gegenüber 85 bis 92 Prozent beim konventionellen Weg. Für ein Gigawatt Rechenzentrumskapazität ergibt sich daraus ein Energiekostenersparnis-Potenzial von rund 700 Millionen Dollar über die Lebensdauer der Anlage.

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    Dabei geht es nicht nur um Effizienz: Die langen Lieferzeiten für herkömmliche Mittelspannungstransformatoren – aktuell im Schnitt rund acht Monate, auf dem Höhepunkt 2023 teils über zwei Jahre – treiben den Bedarf nach Alternativen. Rund ein Fünftel des globalen Rechenzentrum-Ausbaus bis 2030 ist laut Internationaler Energieagentur durch Netzanschlussengpässe gefährdet.

    Der Markt bewegt sich. Eaton übernahm im vergangenen Jahr den SST-Spezialisten Resilient Power und nimmt bereits Bestellungen für Mittelspannungs-SSTs entgegen, die noch 2026 ausgeliefert werden sollen. Das US-Start-up Heron Power meldete zuletzt Auftragsvolumen von 50 Gigawatt und plant eine Fertigungskapazität von 40 Gigawatt jährlich. ABB investierte in das Start-up DG Matrix.

    Eaton-Cheftechnologe Michael Regelski brachte die Dynamik jüngst auf den Punkt: Kundeninteresse und Pilotprojekte deuteten darauf hin, dass SSTs früher in den Mainstream übergehen könnten, als viele erwarteten – mit einer Massenadoption möglicherweise bereits in den nächsten zwei bis drei Jahren.

    Für europäische Konzerne wie Siemens, Schneider und ABB bieten SSTs erhebliche Chancen – aber auch Risiken: Die intelligente Steuerungsfunktion, bislang das Kerngeschäft von Schaltanlagen, könnte künftig vom SST übernommen werden. Wer die Technologie nicht selbst beherrscht, könnte Marktanteile verlieren. Legrand, das SSTs nach Bernstein-Einschätzung bislang kaum verfolgt, gilt als potenzieller Verlierer des Wandels.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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