Strategiewechsel: Diese Aktien sieht JPMorgan im April vorne

Die US-Bank JPMorgan richtet ihre Aktienstrategie für April neu aus und setzt verstärkt auf Technologieunternehmen, die vom Boom rund um Künstliche Intelligenz profitieren sollen. Gleichzeitig streicht das Institut mehrere bisherige Favoriten aus seiner Liste, wie CNBC berichtet.

Die Anpassung erfolgt vor dem Hintergrund unruhiger Märkte. Der Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgte zuletzt für starke Schwankungen. Der Ölpreis überschritt mehrfach die Marke von 100 US-Dollar pro Barrel. Anleger fürchten steigende Inflation durch gestörte Lieferketten aus dem Nahen Osten.

Während Energie- und Rüstungswerte zulegten, gerieten Reise- und Konsumtitel unter Druck. Auch große Technologieunternehmen litten im März unter Unsicherheit rund um mögliche KI-Verwerfungen. Erst zum Monatsende stabilisierten sich die Märkte wieder deutlich, nachdem das Wall Street Journal über ein mögliches Ende des Konflikts berichtete.

Fokus auf KI-Profiteure

JPMorgan nimmt im April vor allem zwei Softwareunternehmen in den Fokus: JFrog und Palo Alto Networks. Beide gelten als potenzielle Gewinner der KI-Transformation.

Analyst Ken Goldman erklärt, JFrog sei "gut positioniert [...], um von bedeutenden Impulsen im Bereich der künstlichen Intelligenz zu profitieren". Dennoch liegt die Aktie seit Jahresbeginn 23 Prozent im Minus. Goldman führt dies auf die "Befürchtung einer langfristigen Disruption durch künstliche Intelligenz" zurück. An der Wall Street überwiegt dennoch Optimismus. Laut Daten von Seeking Alpha sehen Wall-Street-Analysten im Schnitt ein Kursziel von 69,65 US-Dollar.

Auch Palo Alto Networks traut JPMorgan weiteres Wachstum zu. Die Bank zeigt sich "schrittweise optimistischer", da das Cybersecurity-Unternehmen Marktanteile gewinnt und sich als KI-Profiteur positioniert. Für Palo Alto Networks liegt das durchschnittliche Kursziel bei 206,83 US-Dollar.

Stabiler Wert ergänzt die Liste

Neben den Tech-Werten nimmt JPMorgan auch den Dienstleister Aramark wieder in die Favoritenliste auf. Das Unternehmen habe einen "gut abgesicherten" Ausblick für 2026 vorgelegt, so die Bank. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn bereits 12 Prozent im Plus. Auch hier ist die Mehrheit der Analysten positiv gestimmt und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47,09 US-Dollar.

Abschied von bekannten Namen

Im Gegenzug streicht JPMorgan mehrere Unternehmen aus der Liste, darunter Five Below, Bright Horizons und den Gasproduzenten EQT.

EQT weicht zugunsten von Schieferöl-Unternehmen, die die Bank im aktuellen geopolitischen Umfeld als "relative Gewinner" einstuft. Bright Horizons kämpft laut JPMorgan mit schwacher Nachfrage im Bereich Kinderbetreuung. Trotz der Streichungen hält die Bank an positiven Bewertungen für alle drei Unternehmen fest.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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