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    PVA TePla Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 02.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die PVA TePla Aktie bisher Verluste von -7,20 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PVA TePla Aktie.

    Besonders beachtet! - PVA TePla Aktie gerät unter starken Verkaufsdruck - 02.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    PVA TePla ist ein Spezialmaschinenbauer für Kristallzucht-, Vakuum- und Hochtemperaturanlagen, v.a. für Halbleiter-, Photovoltaik- und Werkstoffindustrie. Starke Position in Nischen wie Siliziumkristallzucht und Ultraschall-/Röntgen-Inspektion. Wettbewerber u.a. ASM, Applied Materials, Lam Research, KLA. USP: hohe Prozesskompetenz in Hochtemperatur/Vakuum, Kombination aus Anlagenbau und Metrologie.

    PVA TePla Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.04.2026

    Mit einer Performance von -7,20 % musste die PVA TePla Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,96 %, geht es heute bei der PVA TePla Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die PVA TePla Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +33,96 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PVA TePla Aktie damit um -12,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +14,39 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von PVA TePla +33,96 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -2,44 % geändert.

    PVA TePla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,78 %
    1 Monat +14,39 %
    3 Monate +33,96 %
    1 Jahr +125,41 %

    Informationen zur PVA TePla Aktie

    Es gibt 22 Mio. PVA TePla Aktien. Damit ist das Unternehmen 633,36 Mio.EUR € wert.

    Anlegerflucht vor Osterwochenende nach Trump-Rede


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    Chipwerte stark unter Druck - Öl-, Zins- und Lieferkettensorgen


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, AIXTRON und Co.

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,31 %. AIXTRON notiert im Minus, mit -2,44 %.

    PVA TePla Aktie jetzt kaufen?


    Ob die PVA TePla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PVA TePla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    PVA TePla

    -2,37 %
    -12,78 %
    +14,39 %
    +33,96 %
    +125,41 %
    +41,06 %
    +10,11 %
    +1.028,69 %
    +136,59 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100



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