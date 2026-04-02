Redwood AI & UBC: Neue Alzheimer-Therapien schneller entwickeln
Mit vereinten Kräften gegen Alzheimer: Redwood AI und das Brent Page Lab bündeln KI, Chemie und Klinik, um neuartige Wirkstoffe gegen neurodegenerative Prozesse zu entwickeln.
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- Forschungskooperation gestartet: Redwood AI und das Brent Page Lab der University of British Columbia arbeiten im Projekt „Novel Therapeutics for Neurodegeneration – Targeting NUDT5 in Alzheimer’s Disease“ zusammen.
- Fokus des Projekts: Design und Optimierung von Inhibitoren gegen das Protein NUDT5, das in stressbedingten Signalwegen steht und mit neurodegenerativen Veränderungen bei Alzheimer in Verbindung gebracht wird.
- Vorgehen: Redwood liefert eine KI-gestützte Rechenplattform zur Erstellung und Bewertung virtueller, synthetisch machbarer Analoga; das Page Lab übernimmt medizinisch‑chemische Expertise, Synthese und experimentelle Validierung (z. B. Docking, biochemische Tests).
- Zielsetzung: Schnellere Identifikation und Priorisierung neuartiger Wirkstoffkandidaten mit vielversprechenden In‑silico‑Sicherheits‑ und Wirksamkeitsprofilen, um die frühe Wirkstoffentdeckung und den Übergang zur präklinischen Phase zu beschleunigen.
- Rahmen und Bedeutung: Projekt steht im Kontext großer globaler Bedarfe (über 55 Mio. Menschen mit Demenz) und wird als Mitacs-gefördertes Vorhaben erwähnt; Redwood betont zudem Kooperationen (u. a. Quantum Algorithms Institute), Einladung zur BIO‑Europe Spring 2026 und Zugriff auf Stanford‑Genomdatenbank.
- Hinweis zur Mitteilung: Es handelt sich um eine bezahlte Marketingmitteilung des Emittenten (Redwood AI) mit erklärten Interessenkonflikten; die Veröffentlichung ist keine unabhängige Finanz- oder Anlageberatung und richtet sich an erfahrene, spekulative Anleger.
Der Kurs von Redwood AI lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,7050EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,45 % im
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