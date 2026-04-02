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    Aktie im März halbiert

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    Ein Monat zum Vergessen! Redcare Pharmacy: Absturz, Gewinnwarnung, und jetzt?

    Redcare Pharmacy hat im März die Hälfte seines Börsenwerts verloren. Jetzt erholt sich der Kurs leicht – doch die Jahresziele enttäuschen. Was Jefferies trotzdem zum Kauf rät.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie im März halbiert - Ein Monat zum Vergessen! Redcare Pharmacy: Absturz, Gewinnwarnung, und jetzt?
    Foto: Jens Kalaene/dpa/dpa-tmn

    So schnell werden Anleger von Online-Apotheken-Betreiber Redcare den März 2026 wohl nicht vergessen. Gestartet bei rund 60 Euro fiel der Aktienkurs, befeuert durch den Marktcrash im Zuge des Iran-Krieges, um gut die Hälfte und beendete den Monat mit einem Kurs von 30 Euro.

    Seit zwei Tagen versucht sich der Kurs zu stabilisieren – doch die Zahlen, die den Einbruch ausgelöst haben, sind eindeutig: Das vierte Quartal 2025 endete mit einer EBITDA-Marge von gerade einmal 1,6 Prozent – am unteren Rand der eigenen Prognose und deutlich unter dem, was Analysten erwartet hatten.

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    Der Grund: Redcare hat im Herbst massiv Marketing- und Bonusmittel eingesetzt, um sein Rx-Umsatzziel von 500 Millionen Euro zu erreichen. Die Rechnung ging auf: Die deutschen Rezeptumsätze sprangen im vierten Quartal um 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 155 Millionen Euro. Doch der Preis dafür war eine spürbar gedrückte Profitabilität. Der Gesamtumsatz stieg im Quartal um 18 Prozent auf knapp 800 Millionen Euro, blieb damit aber rund 3 Prozent hinter den Erwartungen zurück.

    Redcare Pharmacy

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    Schwerer wiegt die Guidance für 2026: Das Management erwartet ein Umsatzwachstum von 13 bis 15 Prozent und eine bereinigte EBITDA-Marge von mindestens 2,5 Prozent – der Markt hatte mit rund 3 Prozent gerechnet. In absoluten Zahlen entspricht das einem EBITDA-Mittelpunkt von etwa 84 Millionen Euro, knapp ein Fünftel unter dem Konsens. Zudem senkte das Unternehmen sein mittelfristiges Margenziel von 8 auf 5 Prozent – das langfristige Ziel von 8 Prozent bleibt zwar bestehen, rückt damit aber in weitere Ferne.

    Die App-Nutzerzahlen stiegen zwar minimal um ein Prozent gegenüber dem Vormonat, auf Jahressicht jedoch um 26 Prozent – ein weiterhin starkes Signal für die Plattformakzeptanz. Die Download-Zahlen hingegen brachen im Jahresvergleich um 37 Prozent ein, was auf eine Sättigung im Neukunden-Akquisitionskanal hindeutet.

    Die Investmentbank Jefferies hält trotzdem an ihrer Kaufempfehlung fest und begründet dies mit dem strukturellen Wachstumspotenzial des deutschen E-Rezept-Markts. Das Kursziel von 150 Euro – gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 60 Euro – impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 150 Prozent. Jefferies-Analyst Martin Comtesse sieht Redcare als klaren Profiteur einer Marktdurchdringung, die noch am Anfang steht: Das Unternehmen sei "die Nummer eins der Online-Apotheken in Europa und am besten positioniert, um vom strukturellen Wandel hin zu Online-Pharma zu profitieren."

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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