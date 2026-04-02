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    Precisely ernennt Walid Abu-Hadba zum neuen CEO – Branchenexperte an Bord

    Führungswechsel bei Precisely: Walid Abu‑Hadba übernimmt als CEO das Ruder und soll Wachstum, Datenintegrität und agentische KI auf das nächste Level heben.

    Precisely ernennt Walid Abu-Hadba zum neuen CEO – Branchenexperte an Bord
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Walid Abu‑Hadba wurde mit sofortiger Wirkung zum Chief Executive Officer von Precisely ernannt; Josh Rogers tritt in die Rolle des Vice Chairman in beratender Funktion über.
    • Abu‑Hadba kommt von Sage (zuletzt Chief Product Officer) und bringt rund 30 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche mit, u. a. frühere Rollen bei Microsoft, Oracle und ANSYS.
    • Seine Hauptaufgaben: Beschleunigung des Wachstums von Precisely, Stärkung der Produktinnovation im Bereich Datenintegrität und Ausbau der Kompetenzen in agentischer („agentic“) KI.
    • Precisely wird von Investoren wie Clearlake Capital, TA Associates, Insight Partners und Partners Group unterstützt; Clearlake betont die Bedeutung verlässlicher Daten für KI‑Strategien.
    • Precisely ist ein weltweit führender Anbieter für Datenintegrität (Precisely Data Integrity Suite) mit über 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 95 der Fortune‑100‑Unternehmen.
    • Josh Rogers würdigt die vergangene Transformation des Unternehmens und begrüßt Abu‑Hadba als passenden Nachfolger; Abu‑Hadba betont die zentrale Rolle von Datenintegrität für den Erfolg von Unternehmens‑KI.






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