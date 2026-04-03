Bitcoin: Passwort für die Wallet vergessen? Bald egal, witzelt Elon Musk

Elon Musk hat die Debatte um Quantencomputer und Kryptosicherheit mit einem typischen Kommentar bereichert. Als Reaktion auf neue Forschungsergebnisse von Google Quantum AI schrieb er: "Das Positive daran ist: Wenn Sie das Passwort für Ihre Wallet vergessen haben, wird diese in Zukunft zugänglich sein." Der Witz hat einen ernsten Hintergrund.

Google Quantum AI veröffentlichte am Montag eine Studie, die frühere Annahmen über den Aufwand zum Knacken gängiger Krypto-Verschlüsselung grundlegend revidiert. Im Zentrum steht der sogenannte Shor-Algorithmus – eine Quantenmethode, die theoretisch in der Lage ist, die mathematischen Probleme zu lösen, die Netzwerke wie Bitcoin und Ethereum absichern. Laut der Studie könnten technische Fortschritte bei Quantenalgorithmen und Fehlerkorrektur die Anzahl der benötigten Qubits – also der Grundbausteine eines Quantencomputers – erheblich reduzieren. Statt der bisher angenommenen Millionen könnten es laut Nick Pucrin, CEO von Coin Bureau, künftig weniger als 1.450 hochwertige Qubits sein, um die Bitcoin-Verschlüsselung zu knacken. Zum Vergleich: Heutige Quantencomputer liegen noch weit darunter – eine unmittelbare Gefahr besteht also nicht.