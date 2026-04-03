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    Quanten-Bedrohung wächst

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    Bitcoin: Passwort für die Wallet vergessen? Bald egal, witzelt Elon Musk

    Hinter Elon Musks Kommentar steckt eine neue Google-Studie: Statt Millionen könnten weniger als 1.450 Qubits reichen, um Bitcoin anzugreifen. Die Bedrohung rückt näher.

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    Quanten-Bedrohung wächst - Bitcoin: Passwort für die Wallet vergessen? Bald egal, witzelt Elon Musk
    Foto: Markus Schreiber - AP

    Elon Musk hat die Debatte um Quantencomputer und Kryptosicherheit mit einem typischen Kommentar bereichert. Als Reaktion auf neue Forschungsergebnisse von Google Quantum AI schrieb er: "Das Positive daran ist: Wenn Sie das Passwort für Ihre Wallet vergessen haben, wird diese in Zukunft zugänglich sein." Der Witz hat einen ernsten Hintergrund.

    Google Quantum AI veröffentlichte am Montag eine Studie, die frühere Annahmen über den Aufwand zum Knacken gängiger Krypto-Verschlüsselung grundlegend revidiert. Im Zentrum steht der sogenannte Shor-Algorithmus – eine Quantenmethode, die theoretisch in der Lage ist, die mathematischen Probleme zu lösen, die Netzwerke wie Bitcoin und Ethereum absichern. Laut der Studie könnten technische Fortschritte bei Quantenalgorithmen und Fehlerkorrektur die Anzahl der benötigten Qubits – also der Grundbausteine eines Quantencomputers – erheblich reduzieren. Statt der bisher angenommenen Millionen könnten es laut Nick Pucrin, CEO von Coin Bureau, künftig weniger als 1.450 hochwertige Qubits sein, um die Bitcoin-Verschlüsselung zu knacken. Zum Vergleich: Heutige Quantencomputer liegen noch weit darunter – eine unmittelbare Gefahr besteht also nicht.

    Dennoch verkürzen die aktualisierten Schätzungen die Vorbereitungsfristen für die Branche erheblich. Justin Drake, Forscher bei der Ethereum Foundation und Mitautor der Studie, schrieb, dass sein "Vertrauen in den Q-Day bis 2032 deutlich gestiegen" sei – gemeint ist der Tag, an dem Quantencomputer beginnen könnten, aktuelle Verschlüsselungssysteme tatsächlich zu knacken. Google selbst hat einen Zeitplan bis 2029 festgelegt, um die eigene Infrastruktur auf quantenresistente Sicherheitsverfahren umzustellen, und fordert die Krypto-Branche auf, es ihnen gleichzutun.

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    Erste Schritte gibt es bereits: Ein Testnetzwerk implementiert den Bitcoin Improvement Proposal 360, der darauf abzielt, Bitcoin gegen Quantenangriffe zu wappnen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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