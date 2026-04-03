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    Nvidia: Darum ist die Aktie jetzt ein Kauf, sagt Goldman

    Goldman bewertet Nvidia neu, Grund: die unglaublichen Potenziale die Biotech und und KI haben.

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    Halbleiter-Aktie - Nvidia: Darum ist die Aktie jetzt ein Kauf, sagt Goldman
    Foto: Andrej Sokolow - dpa

    Für die Analysten von Goldman ist klar: Die Kombi von Biotech und Künstlicher Intelligenz ist derart schlagkräftig, dass der Sektor vor massiven neuen Entwicklungen steht, deren Potenziale sich erst beginnen zu entfalten.

    "Nvidia nutzt agentenbasierte Funktionen für Anwendungen wie die Auswertung digitaler Patientenakten, die Fertigung und die Automatisierung. Dabei kommen digitale Zwillinge und Simulationen zum Einsatz, die die Qualität der Laborautomatisierung/Experimente und der Fertigung verbessern und gleichzeitig die Kosten senken können", erklärte Analystin Salveen Richter am Dienstag in einer Mitteilung an ihre Kunden. 

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    Die goldmänner empfiehlen die Nvidia-Aktie zum Kauf. Das Kursziel liegt bei 250 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 51 Prozent entspricht. 

    Im Jahr 2023 investierte Nvidia 50 Millionen US-Dollar in das Biotech-Unternehmen Recursion Pharmaceuticals, das sich in der klinischen Entwicklungsphase befindet. Ziel war die Weiterentwicklung der KI-Modelle des Unternehmens für die Wirkstoffforschung.

    Seitdem haben Recursion und Nvidia mehrere wichtige Anwendungsgebiete für KI identifiziert, darunter die Wirkstoffentwicklung und die Organisation klinischer Studien im Gesundheitswesen und den Biowissenschaften.

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    Zudem können Unternehmen im Durchschnitt bereits nach 17 Monaten mit klinischen Studien am Menschen beginnen, im Vergleich zu 42 Monaten ohne die Tools von Nvidia

    Schließlich leisten KI-Tools auch einen Beitrag zur Entwicklung von Medikamenten, indem sie es Arzneimittelherstellern ermöglichen, die Wirkung ihrer Produkte mithilfe von Computersimulationen zu simulieren, meinen die Experten von Goldman.

    Für die Analysten ist klar: Die Entwicklung von KI im klinischen Bereich und der medizinischen Forschung steht noch ganz am Anfang und Nvidia wird eine führende Rolle übernehmen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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