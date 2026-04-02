Börsen Start Update
Börsenstart USA - 02.04. - US Tech 100 schwach -1,25 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 46.146,79 PKT und fällt um -0,95 %.
Top-Werte: Chevron Corporation +3,69 %, Walmart +1,33 %, Johnson & Johnson +1,22 %, Coca-Cola +1,00 %, IBM +0,96 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -3,14 %, Nike (B) -2,70 %, The Home Depot -2,17 %, American Express -1,61 %, 3M -1,21 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.720,13 PKT und fällt um -1,25 %.
Top-Werte: Diamondback Energy +5,90 %, Linde +2,02 %, Intel +1,95 %, Costco Wholesale +1,71 %, DoorDash Registered (A) +1,43 %
Flop-Werte: Micron Technology -3,80 %, Tesla -3,50 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -3,32 %, Western Digital -3,08 %, Axon Enterprise -2,84 %
Der S&P 500 bewegt sich bei 6.520,05 PKT und fällt um -0,83 %.
Top-Werte: CF Industries Holdings +7,06 %, APA Corporation +5,95 %, Diamondback Energy +5,90 %, Lyondellbasell Industries +5,73 %, Global Payments -4,43 %
Flop-Werte: United Airlines Holdings -5,38 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -5,24 %, Builders Firstsource -5,10 %, Southwest Airlines -4,64 %
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