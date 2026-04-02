Diamondback Energy Aktie auf Höhenflug - 02.04.2026

Mit einer Performance von +5,90 % konnte die Diamondback Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Diamondback Energy Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,74 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 172,69€, mit einem Plus von +5,90 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Diamondback Energy ist ein US-E&P-Unternehmen mit Fokus auf Schieferöl und -gas im Permian Basin (Midland/Delaware). Kernleistung: Exploration, Förderung und Vermarktung von Öl, Gas und NGLs mit Kostenführerschaft. Wichtige Wettbewerber: Pioneer Natural Resources, ConocoPhillips, EOG, Devon. Stärken: hohe Kapitaldisziplin, große zusammenhängende Flächen, Effizienz und niedrige Break-even-Kosten.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Diamondback Energy einen Gewinn von +32,63 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Diamondback Energy Aktie damit um -0,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,73 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Diamondback Energy +32,63 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,25 % geändert.

Diamondback Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,25 % 1 Monat +11,73 % 3 Monate +32,63 % 1 Jahr +14,24 %

Informationen zur Diamondback Energy Aktie

Es gibt 281 Mio. Diamondback Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,99 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Devon Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,96 %. EOG Resources notiert im Plus, mit +3,86 %. Occidental Petroleum notiert im Plus, mit +4,65 %. ConocoPhillips legt um +3,63 % zu

Diamondback Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die Diamondback Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Diamondback Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.