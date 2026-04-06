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    Emerson Electric: Jefferies Geheimtipp mit 42 % Potenzial

    Jefferies zufolge dürfte das Emerson vor einem Aufschwung stehen, da die Verlagerung hin zur industriellen Automatisierung das Auftragsvolumen in allen Geschäftsbereichen ankurbelt.

    Top Pick - Emerson Electric: Jefferies Geheimtipp mit 42 % Potenzial
    Foto: Keith Srakocic/AP/dpa

    Laut Jefferies hat Emerson sein Portfolio neu ausgerichtet und konzentriert sich dabei auf die industrielle Automatisierung. Fünf Wachstumsbranchen stehen dabei im Vordergrund: Energieerzeugung, Flüssigerdgas, Luft- und Raumfahrt, halbhermetische Kompressoren und Biowissenschaften.

    Zu diesem Zweck schloss Emerson Anfang des Jahres einen Vertrag zur Automatisierung der Stromerzeugung vor Ort für ein 1,7 Gigawatt starkes KI-Rechenzentrum in den USA ab.

    Im ersten Geschäftsquartal trug die Automatisierung der Industriegeschäfte des Unternehmens zu einem Auftragswachstum von 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bei. Diese Bemühungen könnten laut Jefferies in den kommenden Monaten zu weiteren Steigerungen führen. 

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    Die Analysten merkten an, dass Emerson ein Geschäft habe, das "stabiler sei, als die Anlegerwahrnehmung hinsichtlich der Zyklizität des Öl- und Gassektors vermuten lasse", was die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass die Aktien in naher Zukunft einen Aufschwung erleben würden. 

    Die Investmentfirma stuft die Aktie des Unternehmens für Ingenieur-Dienstleistungen von Halten auf Kaufen hoch. Gleichzeitig erhöhte sie ihr Kursziel von 160 auf 175 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von rund 42 Prozent entspricht.

    Jefferies’ Einschätzung deckt sich mit dem Konsens an der Wall Street. Von den 31 Analysten, die Emerson beobachten, empfehlen 19 die Aktie zum Kauf oder sogar zum starken Kauf, wie Daten der LSEG zeigen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion



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