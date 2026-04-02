Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Deutsche Telekom
Tagesperformance: -5,13 %
Tagesperformance: -5,13 %
Platz 1
Performance 1M: -11,14 %
Performance 1M: -11,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Aus wallstreetONLINE-Sicht ist das Sentiment zur Deutschen Telekom leicht positiv bis moderat optimistisch. Technisch bewegt sich der Kurs um das 38,2er Retracement, EMA200. Fundamentale Signale: stabile Einnahmen, sinkende Capex erhöhen Free Cashflow; Dividende bleibt attraktiv. Morgan Stanley hat Aufwärts-Potenzial bestätigt. Kursziel ca. 33,5–36 EUR; HV-Bezug vorhanden. Die 14-Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 2
Performance 1M: -3,23 %
Performance 1M: -3,23 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,86 %
Tagesperformance: -3,86 %
Platz 3
Performance 1M: -11,98 %
Performance 1M: -11,98 %
Henkel VZ
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 4
Performance 1M: -21,54 %
Performance 1M: -21,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Henkel VZ
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Sentiment zu Henkel VZ. Technisch wird eine mögliche Trendwende diskutiert; ein Tagesschluss über 68,16 € gilt als bullisch, während fallende 20/30/50‑Tage-GD Abwärtsrisiken signalisieren. Fundamentale Aspekte: Diskussion zu Dividendenstruktur (Stämme/Vorzüge), mögliche Aktienrückkäufe; Olaplex-Übernahme (1,4 Mrd. USD) stärkt Haarpflege. HV am 27.04.2026. 14‑Tage-Kursentwicklung nicht genannt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Henkel VZ eingestellt.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 5
Performance 1M: -12,53 %
Performance 1M: -12,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
Zusammengefasst zeigt sich im wallstreetONLINE-Forum ein gemischtes Sentiment zur Deutschen Bank: Einige Beiträge halten sie aufgrund von Bewertungskennzahlen für unterbewertet oder kaufenswert (Beitrag 1,2,4), andere warnen vor Marktzyklus- oder Zinsrisiken und sehen kurzfristige Korrekturen als wahrscheinlicher. Kursrückkäufe werden positiv bewertet (Beitrag 3). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Siemens
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 6
Performance 1M: -11,56 %
Performance 1M: -11,56 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -3,06 %
Tagesperformance: -3,06 %
Platz 7
Performance 1M: -8,67 %
Performance 1M: -8,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy bleibt kurzfristig volatil. Kursbereiche 139–148 EUR; jüngste Notierung um 140–145 EUR. Fundamentale/technische Indizien: mögliche Aktienrückkäufe könnten unterstützen; Erholung setzt Normalisierung des Marktes voraus. Bernstein 150 €, Jahresziel ~200 € (unterschiedliche Ansichten). Grundstimmung: vorsichtig, Abwärtsdruck bleibt, Rebound-Potenzial hängt von Marktumfeld und Strategie ab.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 8
Performance 1M: -11,51 %
Performance 1M: -11,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu MTU Aero Engines
Laut wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment zu MTU Aero Engines. Kurzfristig drücken Iran-Konflikt/Trump-Entscheidungen und Leerverkäufe auf die Kurse; Ölpreis-/Nachfrage-Sorgen belasten. Zugleich wird fundamentale Unterbewertung und Potenzial einer Rally bei politischer Entspannung diskutiert. Mittelfristig dominieren Bearish-Szenarien. 14-Tage-Veränderung nicht angegeben.
Commerzbank
Tagesperformance: -3,03 %
Tagesperformance: -3,03 %
Platz 9
Performance 1M: -5,16 %
Performance 1M: -5,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Commerzbank
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: Bearish-Posts warnen vor Pleite-/Übernahme-Sorgen und Private-Credit-Risiken; Optimisten sehen Erholungspotenzial und nennen Kursziele um 52 EUR. Allgemein wirkt der Commerzbank-Kurs gegenüber dem DAX schwächer (DAX +1,89% im betrachteten Zeitraum); eine konkrete 14-Tage-Performance wird nicht genannt. Diskussionen drehen sich auch um UniCredit-Übernahme.
DHL Group
Tagesperformance: -2,44 %
Tagesperformance: -2,44 %
Platz 10
Performance 1M: -7,43 %
Performance 1M: -7,43 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 11
Performance 1M: -12,13 %
Performance 1M: -12,13 %
Siemens Healthineers
Tagesperformance: -2,24 %
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 12
Performance 1M: -14,99 %
Performance 1M: -14,99 %
Airbus
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 13
Performance 1M: -8,79 %
Performance 1M: -8,79 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 42,86%
|PUT: 57,14%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei -14,29 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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