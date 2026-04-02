Aktien mit extremer Performance im DAX am 02.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom

Aus wallstreetONLINE-Sicht ist das Sentiment zur Deutschen Telekom leicht positiv bis moderat optimistisch. Technisch bewegt sich der Kurs um das 38,2er Retracement, EMA200. Fundamentale Signale: stabile Einnahmen, sinkende Capex erhöhen Free Cashflow; Dividende bleibt attraktiv. Morgan Stanley hat Aufwärts-Potenzial bestätigt. Kursziel ca. 33,5–36 EUR; HV-Bezug vorhanden. Die 14-Tage-Veränderung ist nicht angegeben.