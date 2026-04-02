Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 02.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -5,03 %
Platz 1
Performance 1M: -11,14 %
Aus wallstreetONLINE-Sicht ist das Sentiment zur Deutschen Telekom leicht positiv bis moderat optimistisch. Technisch bewegt sich der Kurs um das 38,2er Retracement, EMA200. Fundamentale Signale: stabile Einnahmen, sinkende Capex erhöhen Free Cashflow; Dividende bleibt attraktiv. Morgan Stanley hat Aufwärts-Potenzial bestätigt. Kursziel ca. 33,5–36 EUR; HV-Bezug vorhanden. Die 14-Tage-Veränderung ist nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
ENI
Tagesperformance: +4,55 %
Platz 2
Performance 1M: +17,95 %
BNP Paribas (A)
Tagesperformance: -3,87 %
Platz 3
Performance 1M: -10,80 %
Compagnie de Saint-Gobain
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 4
Performance 1M: -16,27 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 5
Performance 1M: -11,98 %
UniCredit
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 6
Performance 1M: -10,92 %
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -3,04 %
Platz 7
Performance 1M: -16,25 %
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 8
Performance 1M: -12,53 %
Zusammengefasst zeigt sich im wallstreetONLINE-Forum ein gemischtes Sentiment zur Deutschen Bank: Einige Beiträge halten sie aufgrund von Bewertungskennzahlen für unterbewertet oder kaufenswert (Beitrag 1,2,4), andere warnen vor Marktzyklus- oder Zinsrisiken und sehen kurzfristige Korrekturen als wahrscheinlicher. Kursrückkäufe werden positiv bewertet (Beitrag 3). Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird nicht angegeben.
Siemens
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 9
Performance 1M: -11,56 %
Siemens Energy
Tagesperformance: -2,69 %
Platz 10
Performance 1M: -8,67 %
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy bleibt kurzfristig volatil. Kursbereiche 139–148 EUR; jüngste Notierung um 140–145 EUR. Fundamentale/technische Indizien: mögliche Aktienrückkäufe könnten unterstützen; Erholung setzt Normalisierung des Marktes voraus. Bernstein 150 €, Jahresziel ~200 € (unterschiedliche Ansichten). Grundstimmung: vorsichtig, Abwärtsdruck bleibt, Rebound-Potenzial hängt von Marktumfeld und Strategie ab.
Schneider Electric
Tagesperformance: -2,67 %
Platz 11
Performance 1M: -13,12 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 12
Performance 1M: +8,94 %
Intesa Sanpaolo
Tagesperformance: -2,39 %
Platz 13
Performance 1M: -7,03 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -2,27 %
Platz 14
Performance 1M: -12,13 %
Banco Santander
Tagesperformance: -2,24 %
Platz 15
Performance 1M: -7,14 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,23 %
Platz 16
Performance 1M: -7,43 %
Inditex
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 17
Performance 1M: -10,77 %
SAFRAN
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 18
Performance 1M: -15,61 %
BBVA
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 19
Performance 1M: -4,93 %
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 20
Performance 1M: -15,07 %
Prosus Registered (N)
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 21
Performance 1M: -8,05 %
