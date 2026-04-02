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    Starke Performance CIENA Aktie legt zu - 02.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die CIENA Aktie bisher um +6,78 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der CIENA Aktie.

    Besonders beachtet! - Starke Performance CIENA Aktie legt zu - 02.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Ciena ist ein US-Netzwerkausrüster für Telekom- und Cloudanbieter. Kernprodukte sind optische Transporttechnik, Routing/Switching, Automations- und Softwarelösungen für Hochgeschwindigkeitsnetze. Starke Position im Markt für optische Übertragung (DWDM). Wichtige Wettbewerber: Nokia, Huawei, Cisco, Infinera. USP: technologische Führerschaft bei Hochbitraten, offene, softwaredefinierte Netze.

    CIENA Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 02.04.2026

    Die CIENA Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +6,78 % auf 383,55 zulegen. Das sind +24,35  mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,41 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der CIENA Aktie. Nach einem Plus von +6,41 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 383,55, mit einem Plus von +6,78 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der CIENA Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +91,19 %.

    Allein seit letzter Woche ist die CIENA Aktie damit um +2,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +32,70 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die CIENA um +91,19 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,01 % geändert.

    CIENA Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,79 %
    1 Monat +32,70 %
    3 Monate +91,19 %
    1 Jahr +580,16 %

    Informationen zur CIENA Aktie

    Es gibt 141 Mio. CIENA Aktien. Damit ist das Unternehmen 54,96 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,35 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Plus, mit +0,67 %. Nokia notiert im Plus, mit +2,33 %.

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    Ob die CIENA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CIENA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    CIENA

    +7,79 %
    +13,82 %
    +32,47 %
    +77,65 %
    +652,28 %
    +755,48 %
    +686,23 %
    +2.288,05 %
    +1.387,08 %
    ISIN:US1717793095WKN:A0LDA7



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