Neue Drohungen
Iran droht US Big Tech mit Angriffen: Appple, Nvidia & Co stehen im Visier
Noch bevor Donald Trump "extrem harte Angriffe" ankündigte, drohte der Iran neue Ziele in der Region anzugreifen. Demnächst könnten große US-Tech-Konzerne angegriffen werden. Für Anleger entsteht eine neue Risikolage.
- IRGC nennt 18 Tech- und Wirtschaftsunternehmen als Ziele
- Rechenzentren und KI-Plattformen sind strategische Ziele
- Anleger sehen steigendes geopolitisches Risiko in Tech
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten könnten eine neue Eskalationsstufe erreichen und treffen nun direkt die globale Technologiebranche. Laut einem Bericht von CNBC hat die Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) offen mit Angriffen auf US-Unternehmen gedroht.
In einem Telegram-Beitrag bezeichneten die Revolutionsgarden insgesamt 18 Konzerne als "legitime Ziele". Die Drohung ist unmissverständlich: Künftig solle für jedes Attentat ein amerikanisches Unternehmen zerstört werden. Gleichzeitig wurden Mitarbeiter aufgefordert, ihre Arbeitsplätze zu verlassen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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