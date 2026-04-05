Iran droht US Big Tech mit Angriffen: Appple, Nvidia & Co stehen im Visier

Diese Unternehmen stehen auf der Liste

Im Fokus stehen zentrale Akteure der globalen Wirtschaft. Dazu gehören die Technologie-Giganten Nvidia, Apple, Microsoft und Alphabet. Ebenfalls genannt werden Cisco Systems, HP, Intel und Oracle.

Hinzu kommen International Business Machines, Dell Technologies und Palantir. Auch außerhalb der klassischen Tech-Branche ist die Liste breit gefächert: JPMorgan Chase, Tesla und Boeing werden ebenfalls aufgeführt.

Ergänzt wird die Liste durch Spire Solutions sowie das KI-Unternehmen G42 aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Damit sind nahezu alle Schlüsselindustrien betroffen – von Halbleitern über Cloud und Software bis hin zu Industrie, Mobilität und Finanzwesen.

Technologie wird zur Frontlinie

Die Drohungen markieren eine gefährliche Entwicklung. Digitale Infrastruktur ist längst zu einem strategischen Ziel geworden. Rechenzentren, Cloud-Systeme und KI-Plattformen bilden das Rückgrat moderner Volkswirtschaften und geraten damit zunehmend ins Visier geopolitischer Konflikte.

Diese Einschätzung teilen auch Sicherheitsexperten. James Henderson, CEO des Risikoberaters Healix, spricht von einem klaren Trend: Technologische Vermögenswerte seien heute integraler Bestandteil von Konflikten und nicht mehr nur indirekt betroffen.

Angriffe bereits Realität

Die aktuelle Drohung ist nicht isoliert zu betrachten. Bereits Anfang März wurden Einrichtungen von Amazon Web Services im Nahen Osten angegriffen. Die Auswirkungen waren erheblich: Zahlreiche Apps und digitale Dienste in den Vereinigten Arabischen Emiraten fielen zeitweise aus. Diese Vorfälle zeigen, wie verwundbar selbst hochentwickelte digitale Infrastrukturen sind.

Unternehmen reagieren zurückhaltend

Die betroffenen Konzerne zeigen sich bislang vorsichtig. Ein Sprecher von Intel erklärte, man habe Maßnahmen ergriffen, um Mitarbeiter und Einrichtungen in der Region zu schützen. Andere Unternehmen, darunter Microsoft, Google und JPMorgan, lehnten eine Stellungnahme ab.

Militärische Eskalation im Hintergrund

Auslöser der Entwicklung sind die Angriffe auf den Iran Ende Februar. Seitdem hat sich der Konflikt massiv ausgeweitet.

Laut dem Center for Strategic and International Studies wurden seit Beginn der Eskalation mehr als 3.000 Drohnen und Raketen auf Ziele in der Region abgefeuert – darunter die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Bahrain und Kuwait.

Die humanitären Folgen sind gravierend. Nach Angaben der Human Rights Activist News Agency wurden über 3.400 Menschen im Iran getötet. Auf US-Seite kamen laut Militärangaben 13 Soldaten ums Leben.

Was bedeutet das für Anleger?

Für Investoren entsteht eine neue Realität. Tech-Konzerne galten lange als vergleichsweise unabhängig von geopolitischen Risiken. Diese Annahme gerät zunehmend ins Wanken.

Kurzfristig könnten solche Drohungen zu erhöhter Volatilität führen – insbesondere bei Unternehmen mit starker Präsenz im Nahen Osten und großen Investitionen in Cloud- und KI-Infrastruktur.

Langfristig wird ein struktureller Trend sichtbar: Technologie ist nicht mehr nur Wachstumstreiber, sondern Teil globaler Machtpolitik.

Die Drohungen gegen US Big Tech sind ein weiteres Warnsignal für die Märkte. Sie zeigen, dass digitale Infrastruktur zunehmend zur geopolitischen Frontlinie wird.

Für Anleger bedeutet das: Neben Innovation und Wachstum rückt bei Technologie-Aktien ein neuer Faktor in den Fokus – das geopolitische Risiko.