Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 02.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.676,27USD pro Feinunze und notiert damit -1,73 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 72,29USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,71 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 106,90USD und verzeichnet ein Plus von +6,28 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 109,96USD und verzeichnet ein Plus von +11,08 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.511,00 USD +1,14 % Platin 1.987,50 USD -0,30 % Kupfer London Rolling 12.388,11 USD -0,74 % Erdgas 2,793 USD -0,71 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +11,08 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 02.04.26, 17:29 Uhr.