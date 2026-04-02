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    Der Börsen-Tag

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    DAX & Co. rutschen ab: MDAX crasht, Verbio glänzt als Tagesgewinner

    Europas Börsen geraten stärker unter Druck als die Wall Street: Vor allem deutsche Nebenwerte verlieren deutlich, während die US-Indizes vergleichsweise stabil bleiben.

    Der Börsen-Tag - DAX & Co. rutschen ab: MDAX crasht, Verbio glänzt als Tagesgewinner
    Foto: Federico Gambarini - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die wichtigsten Aktienindizes on beiden Seiten des Atlantiks haben am heutigen Handelstag überwiegend nachgegeben. In Deutschland verzeichneten alle großen Indizes Verluste, wobei insbesondere die Nebenwerte unter Druck standen. Der DAX notiert aktuell bei 23.095,90 Punkten und liegt damit 0,90 Prozent im Minus. Ähnlich schwach zeigt sich der TecDAX, der technologieorientierte Index fällt um 0,90 Prozent auf 3.455,60 Punkte. Noch deutlicher sind die Abschläge im MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte gibt 1,52 Prozent nach und steht bei 28.850,09 Punkten. Der SDAX, in dem kleinere Unternehmen gelistet sind, verliert 0,82 Prozent auf 16.730,22 Punkte. Auch an der Wall Street dominieren negative Vorzeichen, wenn auch in etwas moderaterem Ausmaß als im deutschen Markt. Der Dow Jones Industrial Average notiert bei 46.434,62 Punkten und liegt 0,33 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,17 Prozent nach und steht derzeit bei 6.564,00 Punkten. Damit fallen die Kursverluste in den deutschen Leit- und Nebenwerteindizes insgesamt stärker aus als in den großen US-Börsenbarometern. Besonders der MDAX hebt sich mit seinem Rückgang von über eineinhalb Prozent als heutiger Underperformer hervor, während die US-Indizes vergleichsweise stabile, wenn auch leicht negative Tendenzen zeigen.

    DAX

    Airbus führt die DAX-Topliste mit +4,40% an, gefolgt von Deutsche Börse (+2,24%) und E.ON (+1,27%). Den Gegentrend markieren Deutsche Telekom (-4,22%), Henkel VZ (-3,16%) und Heidelberg Materials (-2,74%). Die Spanne zwischen dem stärksten Gewinner und dem stärksten Verlierer im DAX beträgt 8,62 Prozentpunkte.

    MDAX

    Im MDAX gehören K+S (+1,87%), Ströer (+1,80%) und Nordex (+1,61%) zu den stärksten Werten. Deutlich schwächer präsentieren sich PUMA (-3,19%), Jungheinrich (-5,73%) und insbesondere Kion Group (-9,05%). Damit ergibt sich eine breite Differenz von 10,92 Prozentpunkten zwischen Top und Flop.

    SDAX

    Der SDAX zeigt mit Verbio (+11,20%) den größten Tagesgewinner, unterstützt von HYPOPORT (+3,95%) und mutares (+2,79%). Auf der Verliererseite stehen MBB (-3,51%), NORMA Group (-4,42%) und Heidelberger Druckmaschinen (-4,78%). Die Spannweite hier liegt bei 15,98 Prozentpunkten.

    TecDAX

    Im TecDAX führen Evotec (+2,09%), CANCOM (+1,83%) und Nordex (+1,61%) die Gewinner an. Infineon (-2,67%), Eckert & Ziegler (-3,46%) und Deutsche Telekom (-4,22%) zählen zu den schwächeren Titeln. Die Differenz zwischen Top- und Flopwert beträgt 6,31 Prozentpunkte.

    Dow Jones

    Im Dow Jones liegen Cisco Systems (+1,30%), IBM (+1,29%) und Chevron (+1,29%) vorne. Auf der anderen Seite fallen The Home Depot (-2,01%), Sherwin-Williams (-2,10%) und Nike (B) (-2,20%) am stärksten. Die Spanne beträgt 3,50 Prozentpunkte.

    S&P 500

    Im S&P 500 stechen CIENA (+6,48%), Lumentum (+5,02%) und Coherent (+3,90%) als Topwerte hervor. Demgegenüber verlieren Bristol-Myers Squibb (-3,30%), United Airlines (-3,44%) und Regeneron (-3,74%). Die Differenz zwischen Top- und Flopwert liegt bei 10,22 Prozentpunkten.

    Marktweit

    Marktweit verzeichnet Verbio mit +11,20% den stärksten Anstieg, während die Kion Group mit -9,05% den größten Rückgang ausweist. Auffällig sind mehrfach auftauchende Werte: Nordex erscheint als Topwert im MDAX und TecDAX (je +1,61%), und Deutsche Telekom taucht in DAX und TecDAX als größter Verlierer mit jeweils -4,22% auf.


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