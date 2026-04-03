Tesla verfehlt Erwartungen – setzt Musk jetzt alles auf Robotaxis?

Model 3 und Model Y dominieren weiter

Den Großteil der Auslieferungen machten die Volumenmodelle Model 3 und Model Y aus. Sie bleiben das Rückgrat des Geschäfts. Andere Modelle spielen weiterhin nur eine Nebenrolle.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich dennoch ein Plus von gut sechs Prozent. Doch dieser Anstieg relativiert sich schnell: Gegenüber früheren Hochphasen liegt Tesla weiterhin deutlich zurück.

Warum die Zahlen enttäuschen

Die Gründe für die schwächere Entwicklung sind vielfältig. Ein zentraler Faktor war das Auslaufen staatlicher Kaufanreize für Elektroautos in den USA, was die Nachfrage spürbar gebremst hat. Hinzu kamen Produktionsumstellungen, insbesondere beim Model Y, die kurzfristig Kapazitäten gebunden haben.

Europa bleibt Baustelle mit Hoffnung auf die Wende

Ein besonderer Fokus liegt auf Europa. Hier kämpft Tesla weiterhin mit regulatorischen Hürden, vor allem bei der Zulassung des autonomen Fahrsystems. Analysten erwarten jedoch eine Belebung der Nachfrage, sobald diese Genehmigungen erteilt werden. Erste Daten zeigen bereits eine leichte Erholung, etwa steigende Neuzulassungen in der EU.

Die eigentliche Wette: KI und autonomes Fahren

Viel wichtiger als die aktuellen Verkaufszahlen ist jedoch Teslas strategische Neuausrichtung. Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren stehen im Zentrum. Das System "Full Self-Driving" soll künftig verstärkt als Abo-Modell vertrieben werden. Analysten erwarten, dass die Durchdringung dadurch auf über 50 Prozent steigen könnte.

Das hätte enorme Auswirkungen: Statt einmaliger Einnahmen würden wiederkehrende Umsätze und höhere Margen entstehen.

Robotaxis als Gamechanger

Noch ambitionierter ist der nächste Schritt. Tesla treibt die Einführung autonomer Robotaxis voran. Erste unüberwachte Fahrten slaufen bereits in Austin und weitere Städte sollen zügig hinzukommen.

Parallel dazu plant das Unternehmen den Produktionsstart spezieller Fahrzeuge – sogenannter Cybercabs – noch im Frühjahr. Diese Vision könnte das Geschäftsmodell fundamental verändern: weg vom klassischen Autobauer, hin zu einem Plattformanbieter für Mobilität.

Energiesparte wächst im Hintergrund

Oft übersehen wird ein weiterer Wachstumsbereich. Tesla installierte im ersten Quartal Energiespeicher mit einer Kapazität von 8,8 GWh. Dieser Bereich entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Standbein – unabhängig vom Autogeschäft.

Analysten bleiben optimistisch

Trotz der kurzfristigen Schwäche halten viele Analysten an ihrer positiven Einschätzung fest. Einige sehen Kursziele von bis zu 600 Dollar.

Langfristig wird mit einem deutlichen Wachstum gerechnet:

1,69 Millionen Fahrzeuge im Jahr 2026

1,88 Millionen im Jahr 2027

über 2 Millionen im Jahr 2028

Bis 2030 könnte Tesla erstmals mehr als 3 Millionen Fahrzeuge jährlich ausliefern.

Aktie unter Druck – Entscheidung naht

Die Aktie reagierte Ende der verkürzten Handelswoche negativ auf die Verkaufszahlen und gab um rund 4 Prozent nach. Seit Jahresbeginn liegt sie deutlich im Minus und hinkt dem Gesamtmarkt hinterher.

Umso wichtiger werden die Quartalszahlen im April. Sie könnten zeigen, ob Tesla wieder in die Spur findet oder ob sich die Schwächephase fortsetzt. Die Veröffentlichung ist für Mittwoch, den 22. April 2026 vorgesehen.

Zukunft bleibt spannend

Tesla steckt mitten im Wandel. Kurzfristig belasten schwächere Auslieferungen, politische Kontroversen und ein schwieriges Marktumfeld. Langfristig setzt das Unternehmen jedoch alles auf eine Karte: autonomes Fahren, KI und neue Geschäftsmodelle.

Für Anleger bedeutet das: Die klassische Auto-Story verliert an Bedeutung – die eigentliche Wette heißt Zukunftstechnologie.