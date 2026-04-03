Miese Auslieferungszahlen
Tesla verfehlt Erwartungen – setzt Musk jetzt alles auf Robotaxis?
Mit einem Minus von rund 18 % steht Tesla seit Jahresbeginn nicht gut dar. Der Konzern liefert zwar wieder mehr Autos aus, doch die Börse reagiert enttäuscht. Wie geht es weiter beim angeschlagenen Autobauer?
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Der Elektroautopionier Tesla ist mit gemischten Signalen ins Jahr 2026 gestartet. Zwar legten die Auslieferungen im ersten Quartal leicht zu – doch die Erwartungen der Wall Street wurden verfehlt.
Insgesamt brachte Tesla 358.023 Fahrzeuge zu den Kunden. Damit blieb das Unternehmen unter den Prognosen von rund 365.000 bis 370.000 Einheiten. Die Produktion lag mit 408.386 Fahrzeugen deutlich höher – ein Zeichen dafür, dass die Nachfrage aktuell nicht ganz mit dem Angebot Schritt hält.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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