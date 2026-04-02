JOST Werke Aktie mit Kurssturz - 02.04.2026

Mit einer Performance von -5,45 % musste die JOST Werke Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,02 %, geht es heute bei der JOST Werke Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

JOST Werke ist ein führender Anbieter von Systemen für Nutzfahrzeuge, spezialisiert auf Achsen und Sattelkupplungen. Mit starker Marktstellung in Europa und Expansion in Asien und Nordamerika konkurriert es mit SAF-Holland und BPW. Innovationskraft und ein breites Produktportfolio sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die JOST Werke Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -4,07 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche ist die JOST Werke Aktie damit um -8,47 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die JOST Werke um -4,07 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,98 % geändert.

JOST Werke Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,47 % 1 Monat -22,13 % 3 Monate -4,07 % 1 Jahr +0,58 %

Informationen zur JOST Werke Aktie

Es gibt 16 Mio. JOST Werke Aktien. Damit ist das Unternehmen 819,50 Mio.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cummins Inc., einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Knorr-Bremse notiert im Minus, mit -2,68 %.

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Ob die JOST Werke Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JOST Werke Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.