Börsen Update USA - 02.04. - Dow Jones schwach -0,49 %

Der Dow Jones steht bei 46.359,19 PKT und verliert bisher -0,49 %.

Top-Werte: Travelers Companies +1,68 %, Unitedhealth Group +1,51 %, IBM +1,50 %, Chevron Corporation +1,40 %, Visa (A) +1,31 %

Flop-Werte: Sherwin-Williams -2,54 %, The Home Depot -2,41 %, Nike (B) -1,99 %, Amgen -1,42 %, Caterpillar -1,11 %

Der US Tech 100 steht bei 23.911,88 PKT und verliert bisher -0,45 %.

Top-Werte: DoorDash Registered (A) +4,18 %, Intel +3,71 %, Diamondback Energy +3,27 %, Netflix +3,04 %, Advanced Micro Devices +3,03 %

Flop-Werte: Tesla -5,10 %, Arm Holdings -4,42 %, Regeneron Pharmaceuticals -3,07 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -2,85 %, Insmed -2,81 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.555,57 PKT und fällt um -0,29 %.

Top-Werte: CIENA +7,52 %, Lumentum Holdings +6,45 %, Coherent +5,15 %, DoorDash Registered (A) +4,18 %, Packaging of America -3,58 %

Flop-Werte: Tesla -5,10 %, Estee Lauder Companies Registered (A) -3,93 %, Carnival Corporation -3,74 %, Bristol-Myers Squibb -3,63 %