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    Tesla - Aktie stürzt ab -5,10 % - 02.04.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Tesla Aktie bisher Verluste von -5,10 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tesla Aktie.

    Besonders beachtet! - Tesla - Aktie stürzt ab -5,10 % - 02.04.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Tesla Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,27 % hinzunehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine negative Entwicklung von -17,27 % erlebt.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

    Tesla Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,24 %
    1 Monat -3,84 %
    3 Monate -17,27 %
    1 Jahr +29,65 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Tesla-Aspekte. Aktuell diskutieren Nutzer Q1-Zahlen: deliveries ca. 358k, Produktion ca. 408k – unter Konsensus; Überproduktion/Lagerbestände werden thematisiert. NL-Autonomie: Level 2, FSD supervised; Robotaxi-Effekt unklar. Spekulationen über Put-Hedging bei möglicher FSD-Regulierung. Bewertungsfragen und 8.8 GWh deployed im Energiesektor ergänzen das Bild.

    Zur Tesla Diskussion

    Informationen zur Tesla Aktie

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

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    Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tesla

    -5,42 %
    -3,83 %
    -8,36 %
    -19,51 %
    +35,97 %
    +80,30 %
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    +44,70 %
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    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T



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