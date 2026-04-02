Tesla - Aktie stürzt ab -5,10 % - 02.04.2026

Am heutigen Handelstag musste die Tesla Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,10 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,89 %, geht es heute bei der Tesla Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Tesla Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -17,27 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -3,24 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Tesla eine negative Entwicklung von -17,27 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,45 % geändert.

Tesla Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,24 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate -17,27 % 1 Jahr +29,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Tesla Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Tesla-Aspekte. Aktuell diskutieren Nutzer Q1-Zahlen: deliveries ca. 358k, Produktion ca. 408k – unter Konsensus; Überproduktion/Lagerbestände werden thematisiert. NL-Autonomie: Level 2, FSD supervised; Robotaxi-Effekt unklar. Spekulationen über Put-Hedging bei möglicher FSD-Regulierung. Bewertungsfragen und 8.8 GWh deployed im Energiesektor ergänzen das Bild.

Informationen zur Tesla Aktie

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,17 Bil.EUR € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,24 %. Toyota notiert im Minus, mit -1,26 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -1,40 %. NIO verliert -0,37 %

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Ob die Tesla Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tesla Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.