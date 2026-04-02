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    Marktgeflüster

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    Iran: Trump beginnt Steinzeit-Bombardement, Ölpreis eskaliert!

    Und die Aktienmärkte? Diese sind trotz der weit verfehlten Hoffnung, dass Trump gestern den Iran-Krieg für beendet erklärt, fast unverändert. Warum?

    Trump hat mit der Bombardierung einer wichtigen Brücke im Iran begonnen, das Land in die "Steinzeit zu bombardieren" - der Ölpreis steigt massiv. Und die Aktienmärkte? Diese sind trotz der weit verfehlten Hoffnung, dass Trump gestern den Iran-Krieg für beendet erklärt, fast unverändert. Warum? Weil die westlichen Aktienmärkte eine Nachricht falsch verstehen: der Iran will mit Oman ein System für Durchfahrten der Strasse von Hormus entwickeln - also das umsetzen, was man gesagt hat: Schiffe aus befreundeten Ländern dürften kostenlos passieren, andere Länder zahlen viel Geld - und Schiffe von "Feind-Staaten" wie Israel und USA dürfen gar nicht passieren. Trump hat mit seiner Steinzeit-Aussage dem Regime in Teheran einen riesigen Gefallen getan!

    Das Video "Iran: Trump beginnt Steinzeit-Bombardement, Ölpreis eskaliert! " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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