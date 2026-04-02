Iran: Trump beginnt Steinzeit-Bombardement, Ölpreis eskaliert!

Trump hat mit der Bombardierung einer wichtigen Brücke im Iran begonnen, das Land in die "Steinzeit zu bombardieren" - der Ölpreis steigt massiv. Und die Aktienmärkte? Diese sind trotz der weit verfehlten Hoffnung, dass Trump gestern den Iran-Krieg für beendet erklärt, fast unverändert. Warum? Weil die westlichen Aktienmärkte eine Nachricht falsch verstehen: der Iran will mit Oman ein System für Durchfahrten der Strasse von Hormus entwickeln - also das umsetzen, was man gesagt hat: Schiffe aus befreundeten Ländern dürften kostenlos passieren, andere Länder zahlen viel Geld - und Schiffe von "Feind-Staaten" wie Israel und USA dürfen gar nicht passieren. Trump hat mit seiner Steinzeit-Aussage dem Regime in Teheran einen riesigen Gefallen getan!

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