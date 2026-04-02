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    SBA Communications Registered (A) Aktie steigt zweistellig - +15,56 % - 02.04.2026

    Am 02.04.2026 ist die SBA Communications Registered (A) Aktie, bisher, um +15,56 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SBA Communications Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - SBA Communications Registered (A) Aktie steigt zweistellig - +15,56 % - 02.04.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    SBA Communications ist ein führender Anbieter von Mobilfunkinfrastruktur, der Mobilfunkmasten und Antennenstandorte bereitstellt. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung in den USA und expandiert international. Hauptkonkurrenten sind American Tower und Crown Castle. SBA's Alleinstellungsmerkmale sind strategisch platzierte Masten und innovative Mietlösungen.

    SBA Communications Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,56 % konnte die SBA Communications Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die SBA Communications Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 171,03, mit einem Plus von +15,56 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die SBA Communications Registered (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -10,69 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SBA Communications Registered (A) Aktie damit um +23,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,93 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SBA Communications Registered (A) -10,69 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    SBA Communications Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,43 %
    1 Monat -12,93 %
    3 Monate -10,69 %
    1 Jahr -28,05 %

    Informationen zur SBA Communications Registered (A) Aktie

    Es gibt 106 Mio. SBA Communications Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,55 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    American Tower, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,61 %. Crown Castle notiert im Plus, mit +0,36 %. Cellnex Telecom notiert im Plus, mit +3,21 %.

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    Ob die SBA Communications Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SBA Communications Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SBA Communications Registered (A)

    +18,93 %
    +21,92 %
    +2,61 %
    +6,86 %
    -6,98 %
    -21,35 %
    -27,39 %
    +91,78 %
    ISIN:US78410G1040WKN:A2DKP8



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