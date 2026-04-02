Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 02.04.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tesla
Tagesperformance: -5,16 %
Platz 1
Performance 1M: -3,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Tesla-Sentiment auf wallstreetONLINE-Forum ist gemischt bis bearisch. Kernpunkte: Cash-Flow kritisch (Q1 CF-negativ, Capex hoch), Umsatz auf Vorjahresniveau, bisher kein signifikanter FCF trotz hoher Bewertung. Q1-Enttäuschung und Bitcoin-Verlust diskutiert. NL-FSD Level 2/supervised; Robotaxi-Einfluss unklar. Überproduktion; Puts bei negativen FSD-News. 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Beiträgen nicht konkret genannt.
Intel
Tagesperformance: +4,60 %
Platz 2
Performance 1M: +15,49 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 3
Performance 1M: +6,31 %
DoorDash Registered (A)
Tagesperformance: +3,71 %
Platz 4
Performance 1M: -15,82 %
Arm Holdings
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 5
Performance 1M: +22,13 %
ASML Holding NV NY
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 6
Performance 1M: -6,35 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: +2,90 %
Platz 7
Performance 1M: +11,73 %
Netflix
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 8
Performance 1M: +2,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Netflix
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Netflix gemischt: Potenzial durch Marke, Inhalte und internationale Expansion, aber Zweifel am Zahlenwerk (Nutzerbasis ca. 325 Mio.). Technisch: GAP-Schließung um ca. 72 EUR und RSI-Überverkauft; viele raten Geduld bei der Bewertung. Einige Kritiker sehen weitere Risiken durch Wachstums-Verlangsamung. Die Beiträge nennen keine klare 14-Tage-Kurs-Veränderung.
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 9
Performance 1M: +1,19 %
The Kraft Heinz Company
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 10
Performance 1M: -5,78 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu The Kraft Heinz Company
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment zu The Kraft Heinz gemischt: Dividendenorientierte sehen KH als defensives Langfristinvestment mit ca. 5,5% Netto-Rendite (4 Dividenden/Jahr; 0,2561€ netto bei 18,65€). Andere warnen vor Markenrisiken und vergleichen KH mit Schrottaktien, diskutieren eine mögliche Old-Economy-Rotation. Eine konkrete 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht angegeben; KH weiter beobachten.
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 11
Performance 1M: -14,71 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 12
Performance 1M: +3,65 %
Thomson Reuters
Tagesperformance: +2,45 %
Platz 13
Performance 1M: -6,32 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,43 %
Platz 14
Performance 1M: -4,30 %
Workday (A)
Tagesperformance: +2,41 %
Platz 15
Performance 1M: -0,86 %
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 16
Performance 1M: -11,25 %
Linde
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 17
Performance 1M: +2,43 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 18
Performance 1M: -6,05 %
PayPal
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 19
Performance 1M: -0,16 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PayPal
Im wallstreetONLINE-Forum ist PayPal-Sentiment gemischt: Wachstum wird trotz Inflation als mau eingeschätzt; Ältere bevorzugen PayPal, Jüngere Apple Pay. Manche Beiträge sprechen von Short-Positionen (bearish), andere sehen langfristig positives Potenzial. Diskussionen zu CEO-Updates und Venmo-Ausbau. Die 14-Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht mit einer Zahl belegt.
Insmed
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 20
Performance 1M: +12,45 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 21
Performance 1M: -22,75 %
Cognizant Technology Solutions (A)
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 22
Performance 1M: -3,11 %
