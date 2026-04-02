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    Intel - Aktie zieht deutlich an - 02.04.2026

    Am 02.04.2026 ist die Intel Aktie, bisher, um +5,13 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Intel Aktie.

    Besonders beachtet! - Intel - Aktie zieht deutlich an - 02.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

    Intel aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.04.2026

    Die Intel Aktie konnte bisher um +5,13 % auf 43,67 zulegen. Das sind +2,13  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,74 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Intel Aktie. Nach einem Plus von +8,74 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 43,67, mit einem Plus von +5,13 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Intel Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +26,81 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +7,87 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,55 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Intel +26,81 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,09 % geändert.

    Intel Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,87 %
    1 Monat +15,55 %
    3 Monate +26,81 %
    1 Jahr +97,99 %

    Informationen zur Intel Aktie

    Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 218,28 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 02.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.04.2026 im S&P 500.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 02.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 02.04.2026 im US Tech 100.

    Börsen Update USA - 02.04. - Dow Jones schwach -0,49 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,75 %. NVIDIA notiert im Plus, mit +1,24 %. Qualcomm notiert im Plus, mit +0,13 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -0,97 %

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    Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Intel

    +4,89 %
    +12,78 %
    +14,60 %
    +25,95 %
    +136,30 %
    +53,13 %
    -22,34 %
    +56,36 %
    +6,80 %
    ISIN:US4581401001WKN:855681



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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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