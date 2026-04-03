Brasiliens Zweitfrucht-Mais kann einen kohlenstoffarmen Weg für nachhaltigen Flugkraftstoff (SAF) bieten

SÃO PAULO, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- Der Ausbau der Ethanolproduktion aus brasilianischem Mais aus Zweitkulturen könnte die Herstellung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) fördern und gleichzeitig dazu beitragen, globale Landnutzungsänderungen einzudämmen und die Treibhausgasemissionen zu senken. Dies ist das Ergebnis einer neuen Studie, die von Agroicone in Zusammenarbeit mit Amani Elobeid (Iowa State University), Miguel Carriquiry (Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay) und Jerome Dumortier (Indiana University Indianapolis) durchgeführt und in Agricultural Economics veröffentlicht wurde.

Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass die Ausweitung der Ethanolproduktion aus der brasilianischen Zweitfrucht Mais das Wachstum von nachhaltigem Flugkraftstoff fördern und gleichzeitig Landnutzungsänderungen und Treibhausgasemissionen begrenzen kann.

Die Studie analysiert, wie sich die steigende Nachfrage nach Mais-Ethanol in Brasilien - zum Teil angetrieben durch die aufstrebenden SAF-Märkte - auf die globalen Agrarmärkte, die Landnutzung und die Kohlenstoffemissionen auswirken könnte. Unter Verwendung eines globalen Agrarhandelsmodells in Kombination mit einem Rahmen für die Bilanzierung von Treibhausgasen aus der Landnutzung werden in der Studie mehrere Szenarien für die Ausweitung des Ethanolangebots in Brasilien untersucht.

Die Ergebnisse zeigen, dass bei einer Ausweitung der Maiserzeugung durch das brasilianische Doppelanbausystem, bei dem Mais nach Sojabohnen auf derselben Fläche innerhalb desselben Jahres gepflanzt wird, ein zusätzliches Ethanolangebot in erster Linie durch landwirtschaftliche Intensivierung und nicht durch eine Ausweitung der Anbauflächen erreicht werden kann. Dadurch wird der Druck zur Umwandlung neuer Flächen im Vergleich zu Szenarien, in denen eine zusätzliche Maiserzeugung eine Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzfläche erfordern würde, erheblich verringert.

Das brasilianische Zweitfruchtsystem für Mais macht bereits den größten Teil der Maiserzeugung des Landes aus und ermöglicht ein schnelles Produktionswachstum ohne proportionale Vergrößerung der Anbaufläche. Wenn dieses Produktionssystem in die in der Studie verwendete Wirtschaftsmodellierung einbezogen wird, sinkt die mit der Ethanolproduktion verbundene Landnutzungsänderung in Brasilien im Vergleich zum Basisszenario erheblich - von etwa 40 Tausend Hektar pro Milliarde Liter Ethanol auf etwa 7 Tausend Hektar, in Szenarien, in denen Änderungen anderer Variablen nicht berücksichtigt wurden.