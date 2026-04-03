Gstarsoft präsentiert integrierte CAD- und BIM-Lösungen auf der BIM World Paris 2026

PARIS, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- Die BIM World Paris 2026 wurde heute offiziell eröffnet. Gstarsoft stellt gemeinsam mit ASSE, seinem offiziellen Vertriebspartner in Frankreich, an den Ständen D58 und E59 aus. Das Unternehmen präsentierte sein vollständiges Portfolio an offenen CAD- und BIM-Lösungen. Diese Innovationen sind auf europäische Designabläufe zugeschnitten, um die strategische Präsenz des Unternehmens weiter zu stärken.

Die zweitägige Veranstaltung an der Paris Porte de Versailles bringt mehr als 260 Aussteller zusammen. Sie zieht nahezu 10 000 AEC-Fachleute aus aller Welt an. Der Stand von Gstarsoft stieß mit seinem integrierten digitalen Portfolio auf großes Interesse. Die Produkte bieten hohe Kompatibilität, stabile Leistung und flexible Bereitstellung.