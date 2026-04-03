Gstarsoft präsentiert integrierte CAD- und BIM-Lösungen auf der BIM World Paris 2026
PARIS, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- Die BIM World Paris 2026 wurde heute offiziell eröffnet. Gstarsoft stellt gemeinsam mit ASSE, seinem offiziellen Vertriebspartner in Frankreich, an den Ständen D58 und E59 aus. Das Unternehmen präsentierte sein vollständiges Portfolio an offenen CAD- und BIM-Lösungen. Diese Innovationen sind auf europäische Designabläufe zugeschnitten, um die strategische Präsenz des Unternehmens weiter zu stärken.
Die zweitägige Veranstaltung an der Paris Porte de Versailles bringt mehr als 260 Aussteller zusammen. Sie zieht nahezu 10 000 AEC-Fachleute aus aller Welt an. Der Stand von Gstarsoft stieß mit seinem integrierten digitalen Portfolio auf großes Interesse. Die Produkte bieten hohe Kompatibilität, stabile Leistung und flexible Bereitstellung.
Richard Li, Geschäftsführer des BIM-Geschäftsbereichs von Gstarsoft, sagte: „Gstarsoft hat ein integriertes CAD- und BIM-Ökosystem aufgebaut. Unsere firmeneigenen Technologien ermöglichen eine durchgängige digitale Designumgebung. Praktische KI-Funktionen, darunter KI-Rendering sowie multimodale Interaktion zwischen Mensch und KI, werden ein zentraler Bestandteil unserer Produkte sein. Sie sorgen für moderate Effizienzsteigerungen und helfen Kunden dabei, Projekte nahtlos umzusetzen."
Produkt-Highlights
Besucher konnten in interaktiven Testbereichen praktische Erfahrungen sammeln. Sie erhielten Einblicke, wie GstarCAD und GstarBIM Hürden der digitalen Transformation dank hoher Leistung bei geringem Ressourcenbedarf überwinden.
- GstarBIM: Dieses Vorzeigeprodukt ermöglicht eine nahtlose fachübergreifende Zusammenarbeit. Es entspricht den OpenBIM-Standards und den französischen RE2020-Vorgaben. GstarBIM unterstützt die Umwandlung von 2D-CAD-Zeichnungen in 3D-BIM-Modelle mit nur einem Klick und bietet integrierte Unterstützung für das buildingSMART bSDD. Dank seiner schlanken Architektur, für die keine Hochleistungshardware erforderlich ist, senkt GstarBIM die Einführungshürden und hilft französischen Unternehmen, regelkonformes Planen sowie durchgängige Zusammenarbeit zu geringeren Kosten zu erreichen. Es beinhaltet KI-Rendering für schnelle Visualisierungen in hoher Qualität.
- GstarCAD: Diese Lösung wurde für professionelle Designanwendungen entwickelt. Ihre firmeneigene Kerntechnologie beschleunigt das Öffnen von Zeichnungen um bis zu 40 %. Sie unterstützt alle wichtigen Dateiformate, darunter DWG, DXF, IFC sowie RVT, und gewährleistet damit eine nahtlose Anbindung an gängige Branchentools. Die neueste Version wurde um Werkzeuge für parametrische Abhängigkeiten erweitert und bietet damit sowohl Präzision als auch Flexibilität bei Entwürfen mit wiederkehrenden Mustern, Produktlayouts sowie Architekturplänen, bei denen Aktualisierungen zuverlässig durchgängig übernommen werden müssen.
- GstarCAD 365: Eine cloudnative Plattform für die Zusammenarbeit, die Echtzeitsynchronisierung über mehrere Geräte hinweg, asynchrones Bearbeiten für verteilte Teams, Zugriffskontrolle für Zeichnungen sowie Cloudspeicher bietet. Sie schließt den Datenkreislauf vom Entwurf bis zur Bauausführung, eignet sich für die grenzüberschreitende Projektzusammenarbeit in Europa und unterstützt die Energieoptimierung sowie die Einhaltung der RE2020-Vorgaben.
Anwender vor Ort betonten, dass die hohe Kompatibilität die Kosten für den Wechsel zwischen Tools senkt. KI-Funktionen vereinfachen wiederkehrende Aufgaben. Das schlanke Design passt zu den Hardwarevoraussetzungen kleiner und mittlerer Unternehmen.