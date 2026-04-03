141 0 Kommentare Brasiliens Zweitfrucht-Mais: Weg zu nachhaltigem, kohlenstoffarmem SAF

Brasiliens Zweitfrucht-Mais rückt in den Fokus: Eine neue Studie zeigt, wie daraus Ethanol für nachhaltigen Flugkraftstoff entsteht – mit wenig zusätzlicher Fläche und Emissionen.

Studie (Agroicone mit Forschern aus den USA, Uruguay) zeigt: Ethanol aus brasilianischem Zweitfrucht‑Mais kann die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) fördern und gleichzeitig Landnutzungsänderungen und Treibhausgasemissionen begrenzen.

Modellanalyse (globales Agrarhandelsmodell + THG‑Bilanzrahmen) ergibt, dass zusätzliche Mais‑Ethanolproduktion vorwiegend durch landwirtschaftliche Intensivierung (Doppelanbau) und nicht durch Flächenausweitung erreicht werden kann.

Wird der Doppelanbau berücksichtigt, sinkt die geschätzte Landnutzungsänderung in Brasilien von ~40.000 ha auf ~7.000 ha pro Milliarde Liter Ethanol.

Ethanol aus Zweitfrucht‑Mais kann sehr geringe oder sogar negative Lebenszyklus‑THG‑Emissionen erreichen, abhängig von Angebotsreaktionen, Nutzung erneuerbarer Energien in der Verarbeitung und der Substitution von Sojaschrot durch Mais‑Nebenprodukte.

Die globalen Auswirkungen hängen stark von Marktreaktionen und Angebotselastizität ab; mit effizienter Ausweitung des Zweitfrucht‑Anbaus (u. a. auf ~17 Mio. ha geeigneter Sojabohnenfläche) bleiben globale Flächendruck und Preiswirkungen begrenzt.

Politikempfehlung: Doppelanbausysteme in globale Umweltmodelle einbeziehen und Maßnahmen fördern, die nachhaltige Intensivierung unterstützen und Entwaldung verhindern, um das Potenzial von Zweitfrucht‑Mais für SAF zu realisieren.





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