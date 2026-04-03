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    Brasiliens Zweitfrucht-Mais: Weg zu nachhaltigem, kohlenstoffarmem SAF

    Brasiliens Zweitfrucht-Mais rückt in den Fokus: Eine neue Studie zeigt, wie daraus Ethanol für nachhaltigen Flugkraftstoff entsteht – mit wenig zusätzlicher Fläche und Emissionen.

    Brasiliens Zweitfrucht-Mais: Weg zu nachhaltigem, kohlenstoffarmem SAF
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Studie (Agroicone mit Forschern aus den USA, Uruguay) zeigt: Ethanol aus brasilianischem Zweitfrucht‑Mais kann die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) fördern und gleichzeitig Landnutzungsänderungen und Treibhausgasemissionen begrenzen.
    • Modellanalyse (globales Agrarhandelsmodell + THG‑Bilanzrahmen) ergibt, dass zusätzliche Mais‑Ethanolproduktion vorwiegend durch landwirtschaftliche Intensivierung (Doppelanbau) und nicht durch Flächenausweitung erreicht werden kann.
    • Wird der Doppelanbau berücksichtigt, sinkt die geschätzte Landnutzungsänderung in Brasilien von ~40.000 ha auf ~7.000 ha pro Milliarde Liter Ethanol.
    • Ethanol aus Zweitfrucht‑Mais kann sehr geringe oder sogar negative Lebenszyklus‑THG‑Emissionen erreichen, abhängig von Angebotsreaktionen, Nutzung erneuerbarer Energien in der Verarbeitung und der Substitution von Sojaschrot durch Mais‑Nebenprodukte.
    • Die globalen Auswirkungen hängen stark von Marktreaktionen und Angebotselastizität ab; mit effizienter Ausweitung des Zweitfrucht‑Anbaus (u. a. auf ~17 Mio. ha geeigneter Sojabohnenfläche) bleiben globale Flächendruck und Preiswirkungen begrenzt.
    • Politikempfehlung: Doppelanbausysteme in globale Umweltmodelle einbeziehen und Maßnahmen fördern, die nachhaltige Intensivierung unterstützen und Entwaldung verhindern, um das Potenzial von Zweitfrucht‑Mais für SAF zu realisieren.






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