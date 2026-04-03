Brasiliens Zweitfrucht-Mais: Weg zu nachhaltigem, kohlenstoffarmem SAF
Brasiliens Zweitfrucht-Mais rückt in den Fokus: Eine neue Studie zeigt, wie daraus Ethanol für nachhaltigen Flugkraftstoff entsteht – mit wenig zusätzlicher Fläche und Emissionen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Studie (Agroicone mit Forschern aus den USA, Uruguay) zeigt: Ethanol aus brasilianischem Zweitfrucht‑Mais kann die Produktion von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) fördern und gleichzeitig Landnutzungsänderungen und Treibhausgasemissionen begrenzen.
- Modellanalyse (globales Agrarhandelsmodell + THG‑Bilanzrahmen) ergibt, dass zusätzliche Mais‑Ethanolproduktion vorwiegend durch landwirtschaftliche Intensivierung (Doppelanbau) und nicht durch Flächenausweitung erreicht werden kann.
- Wird der Doppelanbau berücksichtigt, sinkt die geschätzte Landnutzungsänderung in Brasilien von ~40.000 ha auf ~7.000 ha pro Milliarde Liter Ethanol.
- Ethanol aus Zweitfrucht‑Mais kann sehr geringe oder sogar negative Lebenszyklus‑THG‑Emissionen erreichen, abhängig von Angebotsreaktionen, Nutzung erneuerbarer Energien in der Verarbeitung und der Substitution von Sojaschrot durch Mais‑Nebenprodukte.
- Die globalen Auswirkungen hängen stark von Marktreaktionen und Angebotselastizität ab; mit effizienter Ausweitung des Zweitfrucht‑Anbaus (u. a. auf ~17 Mio. ha geeigneter Sojabohnenfläche) bleiben globale Flächendruck und Preiswirkungen begrenzt.
- Politikempfehlung: Doppelanbausysteme in globale Umweltmodelle einbeziehen und Maßnahmen fördern, die nachhaltige Intensivierung unterstützen und Entwaldung verhindern, um das Potenzial von Zweitfrucht‑Mais für SAF zu realisieren.
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