DeFi Technologies gibt die geprüften Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt - mit einem Rekordumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Rekordnettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar Rekordumsatz und Rentabilität: DeFi Technologies meldete für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Rekordjahresumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar sowie einen Rekordnettogewinn und ein Rekordsummenergebnis von 62,7 Millionen …



