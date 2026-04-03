DeFi Technologies gibt die geprüften Finanzergebnisse für das Gesamtjahr 2025 bekannt - mit einem Rekordumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar und einem Rekordnettogewinn von 62,7 Millionen US-Dollar
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- Rekordumsatz und Rentabilität: DeFi Technologies meldete für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr einen Rekordjahresumsatz von 99,1 Millionen US-Dollar sowie einen Rekordnettogewinn und ein Rekordsummenergebnis von 62,7 Millionen US-Dollar. Für die drei zum 31. Dezember 2025 endenden Monate wies das Unternehmen einen Umsatz von 20,0 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 28,9 Millionen US-Dollar aus. Diese Ergebnisse bedeuten einen Anstieg des Jahresumsatzes um 215 % und eine Steigerung des Nettogewinns um 90,3 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr, was die Stärke des diversifizierten und skalierbaren Geschäftsmodells des Unternehmens widerspiegelt.
- Erhebliches AUM-Wachstum: Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Valour verzeichnete im Jahr 2025 ein durchschnittliches verwaltetes Vermögen (AUM) von 809,9 Millionen US-Dollar, was auf die anhaltende Nachfrage der Anleger, die Einführung neuer Produkte und günstige Marktbedingungen für digitale Vermögenswerte zurückzuführen ist. Valour verzeichnete im Geschäftsjahr 2025 zudem Nettozuflüsse in Höhe von 110,1 Millionen US-Dollar in seine ETP-Produkte.
- Umwandlung der Bilanz: Zum 31. Dezember 2025 verfügte DeFi Technologies über Barmittel und USDT/USDC in Höhe von 113,8 Millionen US-Dollar (davon 91,2 Millionen US-Dollar in Barmitteln). Die Bestände an digitalen Vermögenswerten beliefen sich auf insgesamt rund 35,5 Millionen US-Dollar und das Venture- und Privatportfolio des Unternehmens wurde auf rund 29,4 Millionen US-Dollar geschätzt, wodurch sich der Gesamtwert aus Barmitteln, Treasury und Venture-Portfolio auf rund 178,7 Millionen US-Dollar belief.
- Stillman Digital – erstes volles Jahr der Beteiligung: Die Erlöse aus Handelsprovisionen stiegen im Geschäftsjahr 2025 um 355 % auf 9,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 2,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2024. Dies spiegelt den Beitrag wider, den die institutionelle Handelsplattform von Stillman Digital nach ihrer Übernahme im Oktober 2024 im ersten vollen Geschäftsjahr geleistet hat. Stillman schloss das Geschäftsjahr 2025 über den ursprünglichen Prognosewerten ab.
TORONTO, 3. April 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzwirtschaft („DeFi") schließt, hat heute seine geprüften Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr bekannt gegeben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle in dieser Pressemitteilung genannten Dollarbeträge in US-Dollar angegeben.
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