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    DeFi Technologies meldet Rekordumsatz und -gewinn 2025 – Top-Ergebnisse! (74 Zeichen)

    2025 markiert für das Unternehmen einen historischen Wendepunkt: Rekordumsatz, Rekordnettogewinn, starkes Wachstum bei Valour und Stillman sowie deutlich gesteigerte Effizienz.

    DeFi Technologies meldet Rekordumsatz und -gewinn 2025 – Top-Ergebnisse! (74 Zeichen)
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Rekordjahr 2025: Umsatz 99,1 Mio. US-Dollar und Rekordnettogewinn 62,7 Mio. US-Dollar; Umsatz +215 % gegenüber 2024 und Turnaround vom Vorjahresverlust.
    • Starkes Q4 2025: Umsatz 20,0 Mio. US-Dollar und Nettogewinn 28,9 Mio. US-Dollar gegenüber Umsatz −19,3 Mio. und Verlust −22,3 Mio. in Q4 2024.
    • Valour-Wachstum: Durchschnittliches verwaltetes Vermögen (AUM) 809,9 Mio. US-Dollar, Nettozuflüsse 110,1 Mio. US-Dollar; Verwaltungsgebühren stiegen um 51 % auf 9,7 Mio. US-Dollar.
    • Solide Liquidität und Bilanz: Barmittel/USDT/USDC 113,8 Mio. US-Dollar (davon 91,2 Mio. Bargeld), digitale Vermögenswerte 35,5 Mio., Venture-/Private-Portfolio 29,4 Mio.; Gesamtwert von Cash/Treasury/Venture ca. 178,7 Mio. US-Dollar.
    • Stillman Digital: Erste volles Jahr nach Übernahme — Handelsprovisionen stiegen um 355 % auf 9,6 Mio. US-Dollar und lagen über den ursprünglichen Prognosen.
    • Effizienz und Ausblick: Betriebskosten sanken um 14 % auf 52,6 Mio. US-Dollar (u. a. geringere aktienbasierte Vergütung); Management betont operative Disziplin und plant Ausbau von Valour‑Produkten, Stillman‑Infrastruktur und Marktexpansion 2026.






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