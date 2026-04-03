TAGESVORSCHAU
Termine am 3. April 2026
Für Sie zusammengefasst
- 02:30 JPN PMI Dienste 2. Veröffentlichung MESZ
- 14:30 USA Arbeitsmarktbericht 15:45 PMI MESZ
- Karfreitag Börsen zahlreich geschlossen Asien offen
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 3. April
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TERMINE UNTERNEHMEN
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TERMINE KONJUNKTUR
02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)
Feiertag "Karfreitag"
AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen
Börsen Japan, China, Korea und Russland geöffnet
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Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi
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