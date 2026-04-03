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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 16. April 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • 3. April Karfreitag Börsen vieler Länder geschlossen
    • 14. April Q1-Zahlen von JPMorgan und Wells Fargo
    • 16. April Nestle Hauptversammlung und US-Q1-Zahlen
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 16. April 2026
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Donnerstag, den 16. April

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    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 3. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Rating Dog China PMI Dienste 3/26
    14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 3/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung)

    Feiertag "Karfreitag"

    AUT, AUS, BEL, CHE, DEU, DNK, FRA, FIN, ESP, GBR, HKG, ITA, NLD, NOR, PRT, POL, SGP, SWE, USA Börsen geschlossen

    Börsen Japan, China, Korea und Russland geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 6. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    ---

    TERMINE KONJUNKTUR
    16:00 USA: ISM Services 3/26

    HINWEIS
    Feiertag "Ostermontag"

    AUT, AUS, BEL, CHN, DNK, DEU, FIN, FRA, GBR HGK, ITA, LUX, NLD, NOR, AUS, PRT, SWE, CHE, ESP, Börsen geschlossen

    Börsen Japan, Korea, Russland und USA geöffnet

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 7. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 DEU: Gea Group, Q1 Pre Close Call

    TERMINE KONJUNKTUR
    ROU: Zentralbank, Zinsentscheid
    07:00 JPN: CI-Index: Frühindikatoren 2/26 (vorläufig)
    08:00 DEU: Öffentlichen Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), Jahr 2025
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (vorläufig)
    09:15 ESP: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:45 ITA: S&P Global PMI Dienste 3/26
    09:50 FRA: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste 3/26 (2. Veröffentlichung) 10:30 DEU: Sentix-Index 4/26
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (vorläufig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 2/26

    SONSTIGE TERMINE
    ---

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 8. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Evotec, Jahreszahlen (detailliert) (14.00 Call) 08:00 NLD: Ahold Delhaize, Hauptversammlung
    12:30 USA: Delta Air Lines, Q1-Zahlen
    15:00 DNK: Vestas, Hauptversammlung
    15:00 SWE: Volvo AB, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung
    USA: FedEx, Freight Investor Day
    FRA: Michelin, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: BoJ Leistungsbilanz 2/26
    01:50 JPN: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 2/26
    08:00 DEU: Umsatz im Dienstleistungsbereich 1/26
    08:00 DEU: Destatis: Relaunch Dashboard Konjunktur
    08:30 HUN: Verbraucherpreise 3/26
    08:30 HUN: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Handelsbilanz 2/26
    08:45 FRA: Leistungsbilanz 2/26
    11:00 EUR: Erzeugerpreise 2/26
    11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 2/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll

    SONSTIGE TERMINE
    18:30 DEU: Online-Veranstaltung «Zwischen Freihandel und Nachhaltigkeit- Das Mercosur-Abkommen auf dem Prüfstand», Friedrich-Ebert-Stiftung, Hannover

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 9. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 AUT: OMV, Q1-Umsatz
    10:00 AUT: Raiffeisen International, Hauptversammlung
    10:00 CHE: Julius Bär, Hauptversammlung
    13:00 FIN: UPM Kymmene, Hauptversammlung
    13:00 FIN: Nokia, Hauptversammlung
    14:00 USA: Dow, Hauptversammlung
    15:30 GBR: AstraZeneca, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    POL: Zentralbank, Zinsentscheid
    06:30 NLD: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Handelsbilanz 2/26
    08:00 DEU: Industrieproduktion 2/26
    08:00 DEU: Lkw-Maut-Fahrleistungsindex 3/26
    08:00 DEU: Vorläufige Schulden des Öffentlichen Gesamthaushalts Q4/25 08:00 ROU: BIP Q4/25 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Industrieproduktion 2/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 2/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: BIP Q4/25 (3. Veröffentlichung)
    16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 2/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 10. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen, Issy-les-Moulineaux 09:30 CHE: Swiss Re, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 3/26
    03:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 3/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 DEU. Baupreise für Wohngebäude 2/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 3/26
    08:00 NOR: Industrieproduktion 2/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 2/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 2/26
    14:30 USA: Verbraucherpreise 3/26
    14:30 USA: Realeinkommen 3/26
    16:00 USA: Auftragseingang Industrie 2/26
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 4/26 (vorläufig) 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 2/26 (endgültig) 18:00 RUS: BIP Jahr 2025
    18:00 RUS: BIP Q4/25
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    --

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 13. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    11:00 DEU: R+V Versicherung, Bilanz-Pk, Wiesbaden
    13:00 PRT: EDP Renovaveis, Hauptversammlung
    13:30 USA: Goldman Sachs, Q1-Zahlen
    22:30 USA: Goodyear, Hauptversammlung

    DEU: Mercedes-Benz, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE KONJUNKTUR
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:00 POL: Leistungsbilanz 2/26
    14:00 POL: Handelsbilanz 2/26
    16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:15 DEU: Pressegespräch Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) zur Stellungnahme «Zirkuläres Bauen: Bestand erhalten, Kreisläufe schließen» + 10.00 Übergabe der Stellungnahme an Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) und die Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD)

    18:00 DEU: Tag der Mobilitätswirtschaft des Deutschen Verkehrsforums (DVF) zu Herausforderungen der Verkehrspolitik mit Rede von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU), Berlin

    USA: Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank beginnt

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 14. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Sika AG, Q1-Umsatz
    08:00 FRA: Totalenergies, Q1-Umsatz
    08:00 GBR: Imperial Brands, Q2-Umsatz
    10:00 DEU: Dekabank, Bilanz-Pk, Frankfurt/M.
    10:00 CHE: Givaudan, Spring Investor Conference
    10:00 FRA: Vinci, Hauptversammlung
    12:45 USA: JPMorgan Chase & Co, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen
    13:30 FRA: Airbus Group, Hauptversammlung
    14:00 NLD: Stellantis, Hauptversammlung
    14:00 NLD: ING Groep, Hauptversammlung
    14:00 USA: Citigroup Inc, Q1-Zahlen
    15:30 USA: Moody's, Hauptversammlung
    18:00 FRA: Kering, Q1-Umsatz

    DEU: BMW, Pre-Close Call Q1/26

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Tonies, Jahreszahlen (endgültig)

    TERMINE KONJUNKTUR
    CHN: Handelsbilanz 3/26
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 2/26
    06:30 JPN: Industrieprodukion 2/26 (endgültig)
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 3/26
    09:00 CZS: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 LUX: EuGH urteilt zu befristeten Kettenarbeitsverträgen im öffentlichen Dienst, Luxemburg

    17:00 DEU: Pk Bundesverband Deutscher Omnibusunternehmen zu politischen und wirtschaftlichen Lage der Branche, Berlin

    CHE: Uhrenmesse «Watches and Wonders» (bisher Uhrensalon SIHH), Genf

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 15. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 3/26
    07:00 NLD: ASML Holding, Q1-Zahlen
    08:00 FRA: Hermes, Q1-Umsatz
    09:00 ITA: Ferrari, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Mahle, Bilanz-Pk, Stuttgart
    10:30 CHE: UBS, Hauptversammlung
    11:00 CHE: Adecco, Hauptversammlung
    12:30 GBR: British American Tobacco, Hauptversammlung
    12:30 USA: PNC Financial Services, Q1-Zahlen
    12:45 USA: Bank of America, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Morgan Stanley, Q1-Zahlen
    18:00 USA: Adobe, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Redcare Pharmacy, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 2/26
    08:00 ROU: Industrieproduktion 2/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    09:30 POL: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 3/26
    11:00 EUR: Industrieproduktion 2/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Empire State Index 4/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 3/26
    16:00 USA: NAHB-Index 4/26
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 16. APRIL

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Gerresheimer , Q1-Zahlen
    07:00 CHE: VAT, Q1-Umsatz
    07:00 CHE: Barry Callebaut, Halbjahreszahlen
    07:00 CHE: DocMorris, Q1-Umsatz
    07:30 TWN: Taiwan Semiconductor, Q1-Zahlen
    08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen
    08:00 GBR: Rentokil Initial, Q1-Umsatz
    08:30 ITA: Banca Generali, Hauptversammlung
    09:00 DEU: Bosch, Jahrespressekonferenz, Renningen
    09:00 FRA: Pernod Ricard, Q3-Umsatz
    10:00 DEU: Mercedes-Benz-Group, Hauptversammlung, Berlin 10:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Hauptversammlung
    12:00 USA: Pepsico, Q1-Zahlen
    12:30 USA: U.S. Bancorp, Q1-Zahlen
    12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q1-Zahlen
    12:30 USA: KeyCorp, Q1-Zahlen
    13:00 USA: Travelers, Q1-Zahlen
    13:30 USA: Abbott Laboratories, Q1-Zahlen
    14:30 CHE: Nestle, Hauptversammlung
    15:30 USA: Texas Instruments, Hauptversammlung
    17.50 ITA: Pirelli, Jahreszahlen (detailliert)
    22:00 USA: Alcoa, Q1-Zahlen
    22:01 USA: Netflix, Q1-Zahlen
    23:00 USA: HP Inc., Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Fuchs, Capital Markets Day
    FRA: Kering, Capital Markets Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    04:00 CHN: BIP Q1/26
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 3/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 3/26
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 3/36
    08:00 GBR: BIP 2/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 2/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 2/26
    08:30 CHE: Erzeuger- und Importpreise 3/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 3/26 (endgültig)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 4/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 3/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 3/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:30 LUX: EuGH urteilt zur ungarischen C02-Steuer auf Emissionen bei kostenlosen EU-Zertifikaten für Ausstoß, Luxemburg

    11:00 DEU: Verhandlung im Fall der Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen u.a. gegen das Energieunternehmen Stromio, Hamm

    12:00 DEU: Online-Vorstellung der Studie «Zukunftsquote» zum Anteil von Zukunftsinvestitionen am Bundeshaushalt 2025 des Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH (ZEW) Mannheim und dem WWF Deutschland, Berlin

    DEU: Fortsetzung Online-Energietage 2026 zu zentralen Herausforderungen der Energiewende, Berlin

    CYP: Informelles Treffen der Tourismusminister der EU-Staaten - Auftakt-Abendessen, Nikosia

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