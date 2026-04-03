Aktie kaufen oder verkaufen
Kering Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: HJBC - stock.adobe.com
Aktuelle Analystenmeinungen zur Kering Aktie im Überblick.
6 Analysten empfehlen die Kering Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die Kering Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Kering Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Kering Aktie beträgt 284,29€. Die Kering Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +7,06 %.
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Analysten und Kursziele für die Kering Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein
|235,00Euro
|-11,50 %
|-
|DEUTSCHE BANK RESEARCH
|295,00EUR
|+11,09 %
|-
|UBS
|345,00EUR
|+29,92 %
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|235,00EUR
|-11,50 %
|04.03.2026
|JPMORGAN
|235,00EUR
|-11,50 %
|11.03.2026
|UBS
|345,00EUR
|+29,92 %
|11.03.2026
|UBS
|300,00EUR
|+12,97 %
|30.03.2026
+0,87 %
+3,09 %
-8,70 %
-14,51 %
+34,62 %
-57,10 %
-57,44 %
+82,57 %
+44,67 %
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