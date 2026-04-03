PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.

4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 27,00€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,92 %.