Aktie kaufen oder verkaufen
PUMA Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - picture alliance
Aktuelle Analystenmeinungen zur PUMA Aktie im Überblick.
4 Analysten empfehlen die PUMA Aktie zu halten. 1 Analyst empfiehlt die PUMA Aktie zu kaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die PUMA Aktie mit halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der PUMA Aktie beträgt 27,00€. Die PUMA Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +21,92 %.
Analysten und Kursziele für die PUMA Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|RBC
|25,00EUR
|+12,89 %
|01.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|35,00EUR
|+58,05 %
|05.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|09.03.2026
|UBS
|23,00EUR
|+3,86 %
|15.03.2026
|RBC
|25,00EUR
|+12,89 %
|22.03.2026
-2,74 %
+2,85 %
-2,95 %
+0,74 %
-1,78 %
-60,56 %
-74,02 %
+16,20 %
+1.459,51 %
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