Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.

11 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 808,56€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,68 %.