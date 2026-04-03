Aktie kaufen oder verkaufen
Rational Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Rational AG
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rational Aktie im Überblick.
11 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu kaufen. 4 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu halten. 2 Analysten empfehlen die Rational Aktie zu verkaufen. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rational Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rational Aktie beträgt 808,56€. Die Rational Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +26,68 %.
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Analysten und Kursziele für die Rational Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|640,00Euro
|+0,27 %
|-
|Analyst
|580,00Euro
|-9,13 %
|-
|Barclays Capital
|860,00Euro
|+34,74 %
|-
|Bernstein
|1,10 Tsd.Euro
|+72,35 %
|-
|Warburg Research
|800,00Euro
|+25,34 %
|-
|RBC
|640,00EUR
|+0,27 %
|19.03.2026
|RBC
|580,00EUR
|-9,13 %
|19.03.2026
|BARCLAYS
|860,00EUR
|+34,74 %
|19.03.2026
|BERENBERG
|835,00EUR
|+30,83 %
|19.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,08 Tsd.EUR
|+69,21 %
|19.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|832,00EUR
|+30,36 %
|19.03.2026
|UBS
|785,00EUR
|+22,99 %
|19.03.2026
|UBS
|805,00EUR
|+26,13 %
|19.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|1,10 Tsd.EUR
|+72,35 %
|20.03.2026
|RBC
|640,00EUR
|+0,27 %
|22.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|24.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|800,00EUR
|+25,34 %
|25.03.2026
-1,12 %
+1,68 %
-12,84 %
-3,86 %
-16,70 %
+2,71 %
-7,07 %
+36,41 %
+1.536,54 %
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