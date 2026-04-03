Aktie kaufen oder verkaufen
Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26
Foto: Philipp Schulze - dpa
Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.
18 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,08 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,90 %.
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Analysten und Kursziele für die Rheinmetall Aktie
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Analyst
|1,83 Tsd.Euro
|+17,76 %
|-
|Analyst
|2,06 Tsd.Euro
|+32,56 %
|-
|Berenberg Bank
|2,10 Tsd.Euro
|+35,14 %
|-
|Goldman Sachs
|2,30 Tsd.Euro
|+48,01 %
|-
|BARCLAYS
|2,18 Tsd.EUR
|+39,96 %
|01.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+31,92 %
|02.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+31,92 %
|09.03.2026
|BARCLAYS
|2,18 Tsd.EUR
|+39,96 %
|11.03.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+35,14 %
|11.03.2026
|BERNSTEIN RESEARCH
|2,05 Tsd.EUR
|+31,92 %
|11.03.2026
|GOLDMAN SACHS
|2,30 Tsd.EUR
|+48,01 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|2,02 Tsd.EUR
|+29,99 %
|11.03.2026
|JEFFERIES
|2,06 Tsd.EUR
|+32,56 %
|11.03.2026
|JPMORGAN
|2,13 Tsd.EUR
|+37,07 %
|11.03.2026
|DZ BANK
|-
|-
|12.03.2026
|WARBURG RESEARCH
|1,70 Tsd.EUR
|+9,40 %
|12.03.2026
|BERENBERG
|2,10 Tsd.EUR
|+35,14 %
|13.03.2026
|JPMORGAN
|2,13 Tsd.EUR
|+37,07 %
|17.03.2026
|BARCLAYS
|2,13 Tsd.EUR
|+36,74 %
|19.03.2026
-1,47 %
+7,62 %
-10,03 %
-0,88 %
+15,12 %
+463,76 %
+1.620,90 %
+2.103,37 %
+66.969,49 %
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