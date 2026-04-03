Rheinmetall Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im März `26

Aktuelle Analystenmeinungen zur Rheinmetall Aktie im Überblick.

18 Analysten empfehlen die Rheinmetall Aktie zu kaufen. 1 Analyst empfiehlt die Rheinmetall Aktie zu halten. Die Mehrheit der Analysten stuft die Rheinmetall Aktie mit kaufen ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Rheinmetall Aktie beträgt 2,08 Tsd.€. Die Rheinmetall Aktie hat somit ein Aufwärtspotential von +33,90 %.